藍白2度封殺1.25兆國防預算 最新民調：54％國人不樂見

圖為立法院過去召開程序委員會，在野黨再度以人數優勢，封殺1.25兆元國防特別條例及政院版《財劃法》草案。（資料照／劉宗龍攝）

台灣民意基金會今（22日）公布「國人對1.25兆國防特別 預算遭立院擱置的反應」即時民調，結果顯示，20歲以上台灣人，三成樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，五成四不樂見，不樂見者比樂見者多23.5個百分點。

該份民調詢問受訪民眾，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。您是否樂見這樣的結果？」 結果發現有16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，五成四不樂見。不樂見者比樂見者多23.5個百分點。這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯過半數國人憂心中國大陸軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見8年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

而進一步分析，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，5.6%樂見，八成七不樂見；國民黨支持者，五成二樂見，三成三不樂見；民眾黨支持者，五成九樂見，二成九不樂見；中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。由此可見，即便是在野兩黨支持者，對8年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事，看法略顯分歧，各自都有三成上下不樂見的狀況。

該份民調訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。

