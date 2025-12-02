藍白2條例逕付二讀！王婉諭轟「最壞示範」：有什麼硬闖的正當性？

政治中心／黃依婷報導

今（2）日立法院國民黨與民眾黨再度攜手，將《離島建設條例》修正案、《不當黨產處理條例》修正案逕付二讀。對此，時代力量黨主席王婉諭也砲轟「我們教孩子要按部就班，立法院的大人卻在示範插隊闖關」，看到立法院發生的事，是孩子最壞的示範。

王婉諭發文，今天上午，中國國民黨與台灣民眾黨聯手，在院會將爭議極大的陳玉珍版《離島建設條例》、游顥版《黨產條例》，通通逕付二讀，沒有正當性的「逕付二讀」，就是立法院帶頭插隊闖關的惡習，這代表這兩個影響深遠的法案，將會直接跳過「委員會審查」的階段，在冷凍一個月後，直接排入院會強行過關。

王婉諭指出，從去年底開始，不論是《憲法訴訟法》、《法院組織法修正草案》、《財劃法》再到「反戒嚴」公投，在野黨越來越濫用「逕付二讀」的議事手段，這種把「例外」變「常態」的做法，就是立法品質越來越粗糙的主因，「逕付二讀」應該要有急迫性，而不是變成多數暴力的捷徑。

王婉諭表示，像是十月的時候，朝野就在無異議的情況下，逕付二讀「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」的草案，因為涉及賑災，大家也都不會有意見，但修《離島建設條例》是為了推動「離島自由貿易示範區」與「離島國際醫療特區」，這麼重大、複雜、牽涉層面廣的政策，難道不需要在委員會裡好好討論嗎？

王婉諭提到，至於修《黨產條例》，則是為了幫救國團解套、幫國民黨鬆綁黨產凍結，這除了政治私利之外，到底有什麼非得現在硬闖的正當性？過去，時代力量反對民進黨把總預算逕付二讀，今天同樣反對中國國民黨破壞程序正義，「如果大人們都不守規矩，我們該拿什麼去教孩子？請把討論的權利還給國會，拒絕粗糙立法的橡皮圖章」。

