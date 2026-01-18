藍白2026共同政見已擬定方向 黃國昌：等國民黨完成黨內民主程序

民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026地方選舉即將在年底舉行，各政黨已如火如荼進行提名作業，外界關注「藍白合」除了在人選合作外，政見是否也一並推出。對此，民眾黨主席、立委黃國昌今（18）日接受媒體訪問表示，前一陣子兩黨智庫已經密集磋商，國民黨表示仍需進行黨內參選人徵詢等民主程序。

民眾黨今日舉辦「民眾的事 我們的事」台灣民眾黨2026年共同政策綱領記者會。

黃國昌指出，這份共同政見不只是選舉口號，而是所有候選人一致認同、共同承擔的政策方向。他強調，未來若有機會上任，民眾黨將秉持「說到做到」的一貫原則與政治風格，努力將政見一一落實，回應民眾期待。

針對外界關注與國民黨是否推動共同政見，黃國昌說明，前一陣子雙方智庫已進行相當密集的磋商，相關內容與政策方向大致已完成預擬。不過，中國國民黨方面表示，仍需進行黨內參選人徵詢等民主程序，民眾黨對此表示尊重。

黃國昌進一步表示，目前與國民黨有關共同政見的部分，仍在等待對方完成黨內民主程序後的正式通知，確認相關時程。他強調，民眾黨將在尊重彼此黨內機制的前提下，持續保持溝通。

