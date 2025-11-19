藍白2026哪些縣市能合？ 鄭麗文：還要等兩黨具體討論

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今舉行會談，雙方在會談後合影。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行藍白主席會談，鄭麗文喊話，盼在野合力迎戰 2026、2028 大選。至於明年的 2026 地方大選，藍白兩黨將在哪些縣市討論合作？鄭麗文回應，要等到未來兩黨針對具體的提名作業或各縣市不同狀況進行討論的時候，才會有具體答案。

藍白兩黨今日主席會面，確定未來大選的大方向是要合作後，在新北市長參選人的方面，藍白兩黨各有黃國昌本人及台北副市長李四川的參選可能性，使得藍白在大選時到底怎麼合備受質疑。

鄭麗文表示，如果說兩黨都有非常優秀的人選，也有高度意願，勢必要透過一個機制來產生社會上高度認同的真正最強人選，她相信，未來民調是不可或缺的重要工具，至於如何進行的內容，當然要等到未來兩黨針對具體的提名作業或各縣市不同狀況進行討論的時候，才會有具體答案。

另就民眾黨秘書長周榆修曾表明，希望最晚能在明年三月前，能確定民調整合方式。鄭麗文回應，大家都選舉過這麼多次，周榆修提出的也是合理時間點，希望今天開始後，在不同層面也會有對接窗口，並進行密切磋商，當然希望順利，但也要一步一步踩的很穩，順利完成各縣市提名作業。

鄭麗文強調，周瑜修提出的時間點相當合理，但這不是給他們壓力或限制，而是希望這個過程中，一步一步都踩的非常穩健，考慮到各方考量，不是故意拖延，也不要過於倉促，希望在大家高度誠意跟智慧下，應該可以一步一步順利完成相關作業跟提名。

