藍白2026完蛋了？他預言「3殺慘況」：被台灣人用選票制裁

政治中心／周希雯報導

2026九合一選舉年末登場，各大政黨已展開佈局、參選人也陸續出爐。不過作家苦苓昨（17日）預言，在野的國民黨、民眾黨「即將面臨三殺」，遭民眾用選票教訓，這也是民進黨面對藍白各種舉動，始終強硬且寸土不讓的關鍵，「因為他們清楚知道：這是藍白自取滅亡的『最好』時機。」

苦苓昨（17日）發文預言，「藍白在立法院呼風喚雨、為所欲為的時代即將結束」，因為有「3大爭議法案」可能讓他們完蛋。首先是「1.25兆國防軍購預算」，藍白並非凍結或刪減，而是硬是擋了7次不送審，擺明要讓國軍「自廢武功」，此舉已經引發國人憤怒，「不但台灣人不高興，會用選票制裁你；美國人更會不高興，2028如果藍白想拿回政權，最好不要那麼『白目』」。

苦苓點出，藍白可能因為3大爭議法案完蛋。左為鄭麗文、右為黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

再來是「2026年全國總預算」，苦苓直言，藍白也是「說不審就是不審」，眼見人民反彈才說挑一些來審，「那其他的預算怎麼辦？到時候還不是用一樣就要審一樣？這樣嘰嘰歪歪還說是民生第一，把人民當白痴，年底大選就會被教訓」！」最後則是「台美貿易協定」，我國關稅15%不僅沒比日韓高、半導體有最惠國待遇，投資2500億也是由民間企業自主，不像日本投資由美國主導、還要被拿走90 %利潤，「這麼優的條件，連股市都聞風大漲，藍白你最好有種在立法院反對，包你『全滅』」。

苦苓點名黃國昌（左）、鄭麗文（右），直言2人「會不會成為在野兩黨的聯合『關燈人』？」（圖／民視新聞資料照）

對此，苦苓認為，這也是民進黨始終強硬、寸土不讓的關鍵，「因為他們清楚知道：這是藍白自取滅亡的『最好』時機。」他點名國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，「這兩個被利益和仇恨沖昏頭的，會不會成為在野兩黨的聯合『關燈人』？讓我們繼續看下去。」貼文一出，網友也狂酸「讓我們拭目以待藍白的息燈號」、「意識形態是我們最悲哀的地方」、「不是不行過，是要等到它們執政才能過」。





