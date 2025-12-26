藍白2026打花錢戰術、第一招祭「兒童帳戶」…戴瑋姍指賴政府一定支持：通過國防預算一樣重要

藍白昨日合推「台灣未來帳戶」，希望立法讓政府幫兒童開設投資帳戶，挽救生育率，國民黨主席鄭麗文更劍指賴政府別因在野提案就「不副署」，也讓外界認為兒童帳戶是繼普發一萬元後，2026年選戰的花錢策略之一。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍今（26日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，發錢一定有效，但最終還是得回到長遠發展層面，如果僅是短期來做當然沒問題，而兒童帳戶本來黨內就支持，過去很久就在推。她認為，若要公正一點，藍白可以支持國防法案，他們來支持兒童帳戶。

對於藍白主打發錢，戴瑋姍表示，如果發錢可以讓大家開心的話，他們當然可以規劃評估，她坦言，政治人物很兩難的地方，就是他們一定知道發錢有效，但還是要回到國家長遠發展，如果只是短期要這麼做，討論是沒問題的。



戴瑋姍強調，每個立委都可以發表自己的意見，但行政院是要負政治責任的，因此對待立委提出的政策都須審慎評估。



至於支不支持兒童帳戶，她直言，本來民進黨就是同意的，賴總統很早之前也認為要做，「那就來交換嘛，你支持我們的國防法案，我們來支持兒童帳戶。」



針對藍白的花錢戰術，戴瑋姍也認為，行政院都要做，明年度是否普發要做出決定，發不發錢絕對會影響選舉結果，這點從大罷免就能看出。



戴瑋姍指出，選舉大多會以民生議題為主，每個候選人都會開不同的支票和牛肉，過去是在各縣市，但現在已經拉到立法院的層面來處理，行政院對此確實要更快速去因應。

(圖片來源：新聞放鞭炮、鄭麗文臉書)

