藍白2026爆分手？柯文哲認了「什麼事都有」 鄭麗文：他關太久受創

2026九合一大選將至，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，與民眾黨合或不合，也讓外界霧裡看花。前民眾黨主席柯文哲昨（29）日喊出「藍白分」，卻指稱也有可能從合作變分手，更批評國民黨「每個人都很玻璃心」。對此，國民黨主席鄭麗文先是緩頰，藍白合作非常穩定，並稱柯文哲在牢裡太久「心靈受創很深」。

藍白是否可能從分工變分手？柯文哲昨日表示，「世界上什麼事都有啊」，感覺國民黨朋友們，每個都很玻璃心，「那綠營的每個人都見獵心喜」。接著，竟又話鋒一轉，扯到總統賴清德，指稱「藍白合不就賴清德造成的嗎？台灣目前的困境他要負最大責任，不然怎麼會有藍白合？」

對此，鄭麗文接受前中廣董事長趙少康《少康戰情室》專訪，被問及柯文哲稱大罷免成功是「小草不忍他受苦」，國民黨現在似乎只能忍氣吞聲？她則稱，目前藍白合作非常穩定，不過柯文哲前段時間被關在牢裡，對藍白合仍停留在2024總統大選的負面經驗，「心靈受創很深」。

聽聞此話，趙少康笑了出來「他受創？他當時就應該藍白合」，鄭麗文認為，國民黨也受創很深，至少柯文哲對他們沒有口出惡言；且經過與現任黨魁黃國昌團隊溝通後，應該也感受到氣氛不同，藍白陣營都有高度認知。

針對黃國昌多次公開提及，2028一定要清楚認知政黨輪替，鄭麗文說，黃的方向堅定，因此在產生誤會時，藍營也會加緊溝通，請大家放心。不僅如此，她更宣稱很多人支持藍白合，也有人擔心國民黨被騙，不過雙方並沒有溝通障礙，一心只想放大優點、掩護缺點。

鄭麗文也點出，黃國昌公開、私下多次提到，2028一定要非常清楚認知，一定要政黨輪替，現在開始就要藍白合作，黃的方向堅定，所以藍營也希望在任何誤會跟疑慮時加緊溝通，避免不必要的誤會。

此外，鄭麗文透露，「不只藍營玻璃心，關心的人太多了」，有的人支持藍白合，但也有人擔心國民黨被騙，但她請大家放心，藍白保證沒有溝通障礙，都一心一意希望2028政黨輪替「如何放大彼此優點、掩護彼此短板」。

