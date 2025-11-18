藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」

[FTNN新聞網]文／孫偉倫

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際且重要的，應該只有接下來2026地方縣市長與議員選舉是否及如何合作的問題。然而以民眾黨當下基礎薄弱，普遍缺乏強力選將，難以勝選的現況來說，國民黨陣營在重點選區是否願意真心相讓？還是最後將會演變成「溫良恭儉再也不讓」，只剩在立法院的合作愉快？其實近期一股「不如不讓」的氣氛正在黨內蔓延。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌積極佈局參選新北市長，並持續喊話要與國民黨合作共推人選。（圖／資料照）

對於作為最大在野黨的國民黨來說，藍白合的問題重點在於國民黨是否禮讓推薦民眾黨候選人。除了自然希望被共同推薦的民眾黨，包括鄭麗文在主席選舉時也一度喊出「該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，這就沒誠意，也對白不夠尊重」的說法，當時讓外界看來似乎藍禮讓白的可能性很高。

只是以目前藍白陣營在各地方實力評估，真正有機會讓藍軍談及藍白合「讓不讓」問題的選舉，可能只剩黃國昌已經表態，以黨主席及立委之姿宣告投入的新北市長選舉，也是目前最受各界矚目，也是民眾黨最關注的重點，至於其他地區似乎都沒這麼強的必要性。

前綠委郭正亮16日才在政論節目中表示，他現在最擔心的問題，是民眾黨的民調都輸的可能性極高。而據他了解，明年新竹市若不是現任市長高虹安參選，新竹市代理市長邱臣遠的民調不好，再者可能參選宜蘭縣長的民眾黨前立委陳琬惠，與黃國昌在新北的民調同樣都不好，如此國民黨陣營怎可能會願意讓。

有藍營人士也分析，現階段民眾黨陣營除了已執政的新竹市之外，幾乎沒有民調支持度高到必須要國民黨陣營相讓的縣市，對於以政治實力決定說話與地位權力的選舉來說，現階段要談藍白合幾乎等同於假議題。也就是說，如果民眾黨陣營在各縣市都沒有勝選可能性，就算讓了也選不上，那麼不如不要讓，2026要落實藍白合的難度可能很高，反而也許議員層級的合作還有可能。

最明顯的例子，就是一向力挺台北副市長李四川參選的國民黨副主席兼秘書長李乾龍，還有與新北市議會議長蔣根煌、無黨資深議員蔡錦賢等人，作為新北「挺川派」的主要在地人馬與力量，李乾龍18日鄭黃會前受訪時也刻意說得保守，「哪個區域可以藍白合『都是後話』」。黨內聽了也都心裡清楚，藍軍不可能願意把全國最多人口直轄市輕易交出。

據指出，其實在鄭麗文喊出「該讓就讓」說法之後，在選前一週的另一場黨主席政見發表中，又再表達了「對新北市長（選舉）有100%信心，國民黨也有最優秀的候選人，因為國民黨在新北長期執政，歷久不衰，證明國民黨執政、治國能力，帶給市民最佳政績表現」的說法，這正是當時已內定副主席的李乾龍強烈建議的「修正版」立場。

更不用說，新北藍營目前還有仍持續努力爭取機會的新北市副市長劉和然，背後是市長侯友宜的支持。回顧鄭麗文曾在侯友宜總統選舉時公開反對挺侯，還要換侯；還有當時柯文哲簽下藍白合作協議又反悔，只願意「柯正侯副」的不快經驗，現在到新北市地盤上，要重新得到還記憶猶新的藍營基層與侯友宜支持者的力挺，恐怕只有難上加難，也因此藍營新北操盤人士都說，就算國民黨（中央）要讓，侯友宜也不會願意。

不過，其實民眾黨在新北也並非完全沒有談判機會。只要藍白參選人都能勝過民進黨徵召的立委蘇巧慧，且李四川不一定參選的條件下，民眾黨可以有機會參與協調共推人選，只要黃國昌可在協調前爭取更高的支持度，藍營高層有更大智慧與政治手腕，才有藍白順利合作的契機，否則若以直接採取民調或初選方式決定，藍白重蹈互相攻訐、誰也不服誰的覆轍機會只會更大。

對於國民黨來說，沒有2026的勝選作為基礎，也不可能達成2028執政最終目標。藍營內也判斷，以民眾黨陣營現在柯文哲身陷圖利、貪汙的司法訴訟危機，最終與國民黨妥協，配合的機率應該不小，畢竟若藍白不合作，柯文哲很可能將繼續在民進黨執政的政治環境中，屆時再被羈押或入監的機會勢必將比國民黨執政的機會更大，這些因素恐怕都讓藍營「不必多讓」的念頭更加穩固。

更多FTNN新聞網報導

蕭旭岑指兩岸「一國兩區」黃國昌接受否？《不演了》朱凱翔批蕭「老番癲」兩人留言交火

觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」

其實李四川沒那麼想選舉？解讀談話內容透露「不參選暗示」越來越多

