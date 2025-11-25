藍白2026「單獨過半vs. 4+2全上」 蔡壁如：國民黨沒釋出善意大家都別談

2026選舉，藍營喊出北市議會席次單獨過半；白營則要4+2全上。（圖：戴錫欽臉書、蔡壁如臉書）

外界關注2026藍白怎麼合，國民黨台北市黨部主委戴錫欽先喊出「國民黨台北市議員席次要單獨過半」；民眾黨主席黃國昌也表示，「民眾黨要4+2六席全上」。戴錫欽今（25日）表示，兄弟登山、各自努力；民眾黨中央委員蔡壁如今天也說，國民黨該讓就讓，沒釋出善意大家都不要談了。

針對白營喊話4+2，包括4席議員連任，加上2席新人，戴錫欽今天表示，這是簡單數學，完全沒有衝突，「我們尊重民眾黨，也預祝他們達成目標，」大家兄弟登山、各自努力。北市議會席次有61席，國民黨目標非常簡單，就是希望單獨過半。媒體追問，這說法是配合黃國昌表示「只要民進黨席次變少就可以達成」？戴錫欽說，沒有誰配合誰的問題，不管是單獨過半，還是與友軍席次極大化，這都是一貫論述。

至於前立委蔡壁如今天針對2026選舉表示，該讓就讓，講一句很現實的話，「如果你國民黨要這樣欺壓民眾黨，那民眾黨為什麼要跟你合作？我們就變成小藍了。」蔡壁如強調，國民黨發這顆球要想清楚，如果不友善、沒釋出幾個地方給民眾黨，2026都談不下去，哪裡來的2028？這本來就是大壓小，大哥沒有釋出善意，那大家都不要談了，自己的態度是這樣。

蔡壁如直言，倒過來講，如果民眾黨一心一意很認真打拼，老百姓也會支持，雖然可能不會贏，但他們會覺得民眾黨靠著自己的理念，不需要去依靠國民黨，這也是贏得一種尊重。她強調，所以自己才會說該讓就讓，至於如何讓國民黨員、民眾黨員舒服接受，甚至讓全民都可以接受，這恐怕就在國民黨的智慧了。