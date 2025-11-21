藍白2028一定合？吳子嘉驚爆「關鍵時程」：將有重大變化

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文19日和民眾黨主席黃國昌會面，雙方氣氛融洽，不過外界仍好奇，藍白在2028是否能真正全面合作。媒體人吳子嘉說，藍白合議題在2026的影響有限，到2028則變至關重要；而藍白2028是否能合，就要看明年2月，前民眾黨主席柯文哲的一審判決結果。

吳子嘉20日在網路節目中表示，明年2月就知道柯文哲能不能選總統，這個是重大變化，若明年2月柯遭判刑10年以上，就不能選總統，2028民眾黨的那張總統入場券，就可能成為黃國昌拿來跟國民黨談判的重要籌碼，這是一個變數，倘若柯能夠選總統，那又是另外一個變數。

吳子嘉分析，藍白合的關鍵問題，在於柯文哲與黃國昌兩人是否具備參選總統的條件，這件事最重要，而藍白合在2026選戰的影響其實是有限的，但到了2028則變成至關重要。

吳子嘉解釋，因為議員選舉是多席次、以排序為主，所以議員選舉和藍白合議題的關聯較小，且民眾黨的議員在選舉時，通常都在靠空氣票、沒有組織票；他強調，雙北地區受空氣票的影響較大，一旦離開雙北，關鍵反而是組織票。

