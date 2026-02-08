藍白3大惡法恐「突襲」送件 行政院：已有相關準備

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰6日已宣布對「眷改條例」不副署，對於立法院上會期最後一天強行通過的三大惡法，政院人士表示，三項法案尚未送抵行政院，據研判，立院可能「突襲」，在12或13日、春節年假前的最後1、2天，才把咨文送抵政院，政院已有相關準備。

立法院上會期最後一天通過「衛星廣播電視法」讓中天新聞台復台、「黨產條例」讓救國團遭凍結的56.1億元可獲「解凍」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等修法，行政院在第一時間已表示，「勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段」。

知情人士指出，對於「黨產條例」，民進黨內對「不副署」已有高度共識，至於「立法院組織法」與「衛星廣播電視法」修法，因與當初提案的內容不太一樣，要等立院送來三讀條文比對後，才能再衡量評估。

行政院發言人李慧芝在5日的院會後記者會時也表示，對於這類引發社會巨大爭議的法案，行政院會在研議救濟手段後適時對外說明。而不副署是憲法賦予行政院長權力，卓榮泰也已說明，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律，有違法難以回復的狀況時，才會審慎使用。

