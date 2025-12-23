藍白4度封殺國防特別條例 王義川轟：真照中共的話做 實在誇張

藍白立委今日第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。(記者廖振輝攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白立委今日第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。

王義川發言時，多位民進黨立委一同上台高舉「譴責違法擋案，惡意破壞程序正義」等手板，擔任今日程委會主席的召委翁曉玲見狀表示，「王委員一個人發言，要帶這麼多委員一起」；王義川回，「妳去中國也帶了六、七個阿」；翁曉玲問，「這樣你們以後要一群委員上來發言？」王義川說，「我一個人講就好」；翁曉玲酸說，「以後要改會議規則了？是請一位委員發言，而不是一群委員發言」；綠委質疑翁為什麼阻擋赴中報備法案、去大陸見了誰不敢講；翁曉玲才說，計時開始發言。

王義川表示，藍委前進中國，立委赴中報備法案在程序委員會擋了751次，藍委這趟去中國遮遮掩掩，不讓大家知道去做什麼，立法院不能成為國安的破口，立委赴中要報備這件事，不知道國民黨在擋什麼，民眾黨更是莫名其妙，國民黨和中共關係不錯，民眾黨也跟，莫名其妙，希望此案能排入程序委員會，不要再擋了，立委赴中做什麼事都沒人知道。

王義川指出，第二是不要再擋國防預算，國民黨一方面喊要加強國防，一方面連討論都不敢討論，連排案都不敢，要反對美國、不買軍購可以，排案進來討論都不敢，笑死人了。第三說要彈劾行政院長卓榮泰，不是說要廢除監察院、刪掉監察院預算，還說要監察院彈劾卓揆，亂七八糟。

王義川還說，藍白要彈劾總統賴清德，人數又不足三分之二，不會過關，就是要賴總統來立法院給你們罵而已，台灣人都看得清楚；叫你們倒閣也不敢、怕輸，不是有六、七成民意，還怕倒閣。

王義川強調，民主不是選擇性的遵守程序，國安也不可以沒有期限的拖延，白藍兩黨要回歸制度、理性，讓立院成為守護國家，而不是癱瘓制度的地方。

但最後表決結果，贊成9位、反對9位，擔任會議主席的翁曉玲也反對，國防特別條例草案、赴中納管等議案持續被封殺。

翁曉玲表示，台灣民眾不支持花更多的錢去購買軍武，已經超過一兆元，對中華民國的財政負擔是不可承受之重。現實狀況是買了這麼多武器，卻沒有如期來台灣，賴政府必須說清楚講明白，未來要怎麼執行，若美方廠商違約要怎麼處理，台灣不能再當冤大頭。

翁曉玲說，國防預算要合理的編列及執行，而不是一昧的討好美國，相信美國會保護中華民國的安全，但契約及承諾的條件還是必須執行，期待賴總統儘速把未來的規劃說清楚講明白，才能再往前推進。

