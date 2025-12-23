藍白4度封殺國防特別條例 綠：法案付委才能討論

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨發言人韓瑩今天表示，藍白4度封殺國防特別條例，刻意無視基本立法程序，法案唯有付委，才能進入委員會進行充分討論與審查。

立法院程序委員會今天開會，朝野激烈口角，在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例排入26日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

韓瑩下午透過新聞稿表示，國民黨立委翁曉玲身為立法院程序委員會召委，昨天親口坦承日前赴中期間曾與廈門國台辦接觸，並直接嗆聲「會擋下國防特別預算條例」。國民黨赴中領旨後回台亂政，拒絕正視多數國人支持強化國防的民意，在台灣最高民意殿堂公然背離人民。

韓瑩指出，依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會中進行說明與實質討論。如今連進入討論的機會都不給，根本是為反而反、毫無誠意。

韓瑩強調，國民黨主席鄭麗文昨天在大學演講聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到1天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席，且無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

韓瑩質疑，為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防、前往中國卻始終不敢攤在陽光下，為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋，一邊跑去中國「交流」，一邊回台封殺國防法案與預算，這樣的中國國民黨，究竟是在為哪一個國家服務，請對全體台灣人民說清楚、講明白。（編輯：張若瑤）1141223