藍白4度封殺國防預算不讓審查 綠轟：到底為哪國服務？

翁曉玲今主持立法院程序委員會，藍白立委聯手再度封殺國防特別預算。（鏡報李智為）

立法院程序委員會今（23日）討論26日院會報告事項議程，行政院提出的8年1.25兆國防特別預算再度遭藍白聯手封殺，無法交付相關審查。民進黨發言人韓瑩表示，藍白4度封殺國防特別預算，為何國民黨如此排斥台灣強化國防？更質疑藍委近日才又跑去中國，回來馬上封殺相關預算，「究竟是在為哪一個國家服務？」

翁曉玲嗆再擋國防預算 藍白今聯手4度封殺

日前國民黨立委翁曉玲等人到中國廈門出席台商活動，但近日立法院在討論國防相關預算，時間點引發聯想，藍委們更被批是去向中共主席習近平「領旨」。

面對相關質疑，剛回台的翁曉玲昨（22日）放話會繼續擋國防預算，今在立法院程序委員會上，翁曉玲擔任召委主持會議，行政院送來的8年1.25兆國防特別預算再度被藍白成功封殺，排不進26日的院會報告事項議程，無法交付委員會審查，綠委痛批藍白惡意杯葛、拖垮政府譴責他們違法擋案、破壞程序正義。

綠委在程序委員會上舉牌抗議。（鏡報李智為）

民進黨怒批翁曉玲：傳達「習」意不演了

藍白4度封殺國防預算，民進黨發言人韓瑩表示，翁曉玲7名藍委上週末遮遮掩掩前往中國廈門，今天就在立法院程序委員會擋下為期8年、總額1.25兆元的國防特別條例付委審查。翁曉玲身為召委，昨更親口承認在中國期間有和廈門國台辦接觸、嗆聲會擋下國防特別條例，怒轟國民黨「赴中領旨」後回台亂政，拒絕正視多數國人支持強化國防的民意，在台灣最高民意殿堂公然背離人民、傳達「習」意，連演都不演。

韓瑩批翁曉玲用執政黨不來報告當藉口來阻擋預算案，但事實上依照立法程序，法案和預算案必須先通過程序委員會，付委後才能在委員會中進行說明和實質討論。如今連進入討論的機會都不給，根本是為反而反、毫無誠意。

翁曉玲今主持程序委員會，儘管綠營反對，藍白仍以人數優勢阻擋國防預算付委審查。（鏡報李智為）

鄭麗文剛說沒要擋軍購 馬上被自家立委打臉

韓瑩也提到，國民黨主席鄭麗文昨日才在大學演講中大言不慚地聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到1天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席。睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民，更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

韓瑩最後對國民黨提出三問：為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防？為什麼國民黨立委前往中國卻始終不敢攤在陽光下？為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？她質疑，國民黨一邊跑去中國「交流」，一邊回國封殺國防法案與預算，究竟是在為哪一個國家服務，應該對全體台灣人民說清楚、講明白。

