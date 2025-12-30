藍白4度封殺國防預算 黃暐瀚：直接擋在程委會非常不負責任

黃暐瀚談及國防預算遭四度封殺，認為在野黨可以審、刪、監督，「但我真的不懂直接擋在『程序委員會』是什麼意思？」直指這樣的行為非常不負責任。（翻攝自臉書@黃暐瀚）

中共解放軍昨日宣布「正義使命-2025」環台軍演，外界再度關注1.25兆國防特別預算。對此，媒體人黃暐瀚直言「今天不買，也許哪天又會買不到了」，他認為在野黨可以審、刪、監督，「但我真的不懂直接擋在『程序委員會』是什麼意思？」直指這樣的行為非常不負責任。

115年度中央政府總預算案迄今仍未付委審查，創下最晚紀錄，而行政院提出8年1.25兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」已連續4週在立法院程序委員會被封殺。黃暐瀚昨（29日）於臉書指出，中國又要軍演，儘管大部分台灣人早已習慣了，不過不是習慣「被威脅」，而是習慣對岸就是會用這一套，從2022年美國眾議院議員裴洛西（Nancy Pelosi）事件以來，一直就是對台灣喊打喊殺。

黃暐瀚指出，有人些主張，化解分歧，就能避戰。但仔細分析就能知道，兩岸沒什麼「分歧」，說穿了就是中華人民共和國要統台灣，你接受，就不打你；不接受，就武力相向。從李登輝執政之後，台灣早就放棄打對岸，台灣不是中國的「威脅」，因此這並非「理念之爭」，而是維護民主自由與生活方式的捍衛之戰，「為了能在高壓之下，維持民主、保護人民，我們必須有足夠的軍備跟準備。」

前總統蔣經國曾說過「今天不做，明天就要後悔」，黃暐瀚提及，2001年美國總統布希（George W. Bush）曾經同意對台軍售8艘柴油潛艦，不過當時國親立委不同意且在程序委員會擋了69次，使計劃告吹，等到後來國民黨重新執政，轉頭再向美國要求購買的時候，美國已經不賣了。「所以，有關對美『八年1.25兆國防特別軍購案』，我會擔心：『今天不買，也許哪天又會買不到了』。」

黃暐瀚認為「在野黨可以審、可以刪、可以監督，但我真的不懂直接擋在『程序委員會』是什麼意思？這叫不排案，是不分細項，沒有理由的『不給討論』。」他最後也喊話，拜託立法院趕快排案，要審要刪後續再來看誰有道理，直接擋在程序委員會，非常不負責任，「身為中華民國的公民，我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案。」

