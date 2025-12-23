藍白4度封殺《國防特別預算條例》...林沛祥投反對票「面露冷笑」看綠委

立法院程序委員會今（23日）召開會議，在藍白立委挾人數優勢之下，最終以10：9否決民進黨立法院黨團之提案，封殺政院所提《國防特別預算條例》、《國家安全法》修正案，以及政院版《財政收支劃分法》。而投票過程，國民黨立院黨團副書記長林沛祥「面露冷笑」看著民進黨立委的畫面引起討論。

針對《國防特別預算條例》，國民黨立委翁曉玲昨（22日）預告，會再度擋下，果不其然，今日立法院程序委員會表決，原本以9票贊成、9票反對平手，擔任會議主席的翁曉玲見狀投下反對票，最終以10比9否決民進黨立法院黨團提案，再度封殺行政院所提《國防特別預算條例》。

廣告 廣告

而根據直播與在場媒體拍攝畫面，在翁曉玲宣布表決時，民進黨立委王義川等人高喊反對，「林沛祥邊舉手投下反對票，邊冷笑望向民進黨立委」。此畫面一曝光，立刻在網路上引起熱議，Threads、PTT上面，許多網友紛紛留言，「這張臉好欠揍」「基隆人的1%，夠恥吧」「擺明的跟AIT對幹」「收到指令了」「想問這些立委們，到底多討厭台灣？」

（圖片來源：Threads）

更多放言報導

賴清德送水給工人遭藍委諷「奈良餵鹿」...孫瑋芒批「幕僚連續出包」：令人擔心還有下一次...籲「易引誤解的鏡頭要剪掉」：做不到可考慮換人！

罷免倒數最後一天！罷林沛祥領銜人陳青逸批「不處理市政、不理會陳情」：辜負9萬多票的付託…喊話726展現真實民意！