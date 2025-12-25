藍白4度封殺1.25兆國防預算 賴清德動怒：公開講支持卻連審查都不願意

總統賴清德日前提出8年1.25兆元的國防特別預算，但已四度遭藍白在程序委員會封殺，且中央政府總預算至今也尚未排審。賴清德今（25）日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，怒轟在野黨：「公開講支持國防預算，卻用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？」

針對8年1.25兆元的國防特別預算，遭到藍白在立法院程序委員會四度封殺，賴清德今（25）日罕見怒轟在野黨，他表示，公開講支持國防預算，再用各種理由連交付審查都不願意，國人聽不懂也不理解，聲稱支持為何連審查都不願意？

廣告 廣告

此外，距離12月31日只剩最後6天，中央政府總預算也卡在立法院無法排審，賴清德指出，如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？

賴清德強調，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，國防預算也是根據國家自我保護的需求所編列，立法院認為不宜可以刪除或刪減，但不可以用各種理由卡在委員會，連排案都不願意。他說，特別用這機會請在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。

更多風傳媒報導

