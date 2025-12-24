藍白4度擋國防預算 王定宇籲「放台灣一馬」：勿當黨派競爭籌碼

民進黨立委王定宇喊話藍白「放台灣一馬」。(資料畫面)

立法院程序委員會昨（23日）在藍白人數優勢下，第4度阻擋國防特別預算與明年度中央政府總預算。對此，民進黨立委王定宇今（24日）表示，台灣真正的威脅是藍白毫無理由地阻擋國防預算，「請高抬貴手，放台灣一馬」，國防預算不能拿來當黨派競爭的籌碼，應盡快付委審查。

針對藍白4度阻擋國防特別預算，民進黨立委王定宇今（24日）表示，根據美軍的報告，中共在2027年就具備攻台的軍事能力，不僅如此，到2027年中共發展中長程的飛彈，已經可以涵蓋美軍部署在台灣周邊，以及第一、第二島鏈間島嶼的軍事基地，加上中國持續加大對軍事的投資，洲際飛彈數量及距離都不斷提升，台灣該做的是加強自我防衛能力，讓中國武力犯台成本提高，同時也要與盟友建構良好合作關係，產生威懾力才是確保和平、安全的正確方式。

廣告 廣告

王定宇指出，美國新版「國家安全戰略」及美國總統川普簽署的軍售案，都提到要讓台灣建立現代化指管系統，使台灣具備與盟軍之間的立即鏈結能力，讓國軍反應速度更快。此次軍購讓全球的軍事專家都認為，對台灣軍事力量的現代化、以及對共軍犯台的威懾力量、嚇阻力量是紮紮實實的提升，那麼提升自己的能力，建立與安全網絡、盟軍之間的連結能力，是台灣安全自保、區域和平非常重要的事。

王定宇強調，日本、南韓、菲律賓、澳洲都在做投資，台灣現在面對真正的威脅跟困難，不是中國的軍事力量升高，以及對外取得軍購的困難度，現在真正的困難是在台灣自己的國會，「藍白毫無理由阻擋我們年度的國防預算」。

王定宇呼籲藍白「高抬貴手，放台灣一馬」，國防預算不能當作黨派競爭的籌碼，應盡快付委審查，哪一條不合理就至委員會刪除，而不是像現在無止境地阻擋，「否則代價將是這一代與後代子孫的安全」。





更多《鏡新聞》報導

再批5大法官判憲訴法違憲荒謬 吳宗憲嘆明過「行憲弔唁日」

因應北捷隨機傷人案 劉世芳：小橘書官網納暴力攻擊指引

1.25兆軍購再遭立院封殺 邱毅批若通過「等同窮台賣台」