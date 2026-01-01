藍白5度封殺國防特別條例 律師：故意謀財害命，一屍兩命

記者李鴻典／台北報導

立法院程序委員會去年12月30日開會，國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。行政院說，立法院在野黨再度怠行職務、持續忽視國家利益，令人非常遺憾。林智群律師直批，藍白這樣搞，就是故意謀財害命，一屍兩命。

藍白在立法院程序委員會五度封殺國防特別預算。（圖／記者楊士誼攝影）

林智群律師說明，特別預算有兩個階段，一個是立法階段，立法院先通過特別預算條例（媽媽），才能生小孩（行政院編特別預算），行政院編的特別預算（小孩），長什麼樣子（有哪些項目？每個項目花多少錢？），還需要立法院審查通過。

林智群律師表示，特別預算，不管是法律（媽媽）還是預算（小孩），立法院都要審查。

林智群律師進一步說，現在藍白擋特別預算，最常講的是，你沒說清楚要買什麼，我為什麼要給你過？

現在的情況是，媽媽（特別預算條例）還沒出生，藍白就擋案，把媽媽扼殺在程序委員會，連讓媽媽「掛號」出生的機會都不給，理由是「民進黨還沒說清楚這個小孩長什麼樣子」。

連媽媽（特別預算條例）都扼殺了，怎麼可能會有小孩（特別預算）？怎麼可能知道小孩（特別預算）長什麼樣子（哪些項目？多少錢？）。林智群律師批評，藍白這樣搞，就是故意謀財害命，一屍兩命。

不僅如此，時代力量黨主席王婉諭昨天也說，但你知道嗎？2026 年的中央政府總預算，至今還沒有開始審查。對，不是還沒審完，是根本還沒開始。依照《預算法》規定，總預算案理應在前一年的 11 月底前審查完畢。即使過去常會拖到農曆年前後，但今年已經不是「審查延宕」，而是到現在為止，連「交付委員會審查」都還沒。這也正式創下台灣國會民主化以來，最難堪的紀錄。

