藍白5度封殺國防特別條例 政院遺憾：和平靠實力、立院應團結

對於立法院程序委員會持續封殺國防特別條例，行政院發言人李慧芝今表示遺憾。（資料照片／李智為攝）

立法院程序委員會今天（30日）中午進行院會議程表決，但仍未將行政院版《財政收支劃分法》、國防特別條例，以及國安法案等排入委員會。對此，行政院下午遺憾表示，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

立院程序委員會今未將院版《財政收支劃分法》、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》以及國安法案包括《台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案》、《社會秩序維護法部分條文修正草案》等法案排入委員會審查。

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝表示，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

李慧芝指出，然而立法院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。

李慧芝續指，此外政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版《財劃法》，都被立法院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，政院對此感到非常遺憾。



回到原文

更多鏡報報導

質疑「正義使命」軍演不正義也不合法 蘇紫雲：中共連滾帶爬臨時拼湊

防衝突升溫！中共解放軍10小時實彈射擊 賴清德視訊國防部全程緊盯

中共軍演實彈射擊！政院照常舉行經發會議 卓榮泰：對中國當局是極大諷刺