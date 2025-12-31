藍白5度封殺國防特別預算 美參院籲朝野放下分歧

戰車馳騁在道路上，仔細一看是我對美採購的M1A2T戰車，因應共軍軍演，M1A2T首度執行立即備戰操演，要驗證新式裝備戰力發揮，而共軍除了武嚇，也透過影片進行心理戰。

共軍東部戰區發布最新影片，不只把台灣地圖放在開頭封面，更直指演練包含遠空狙殺等模式，企圖擾亂台灣民心。國軍也不遑多讓，這兩天公布F-16V狙擊手莢艙監控共機殲-16、海軍監控共艦等畫面反制，而且單日更偵獲77架次共機、17艘共艦、8艘公務船擾台，顯示我海空聯防、偵蒐戰力。

廣告 廣告

為將官授階，總統賴清德31日主持將官晉任典禮，致詞時稱讚國軍鎮定以對，驗證平時訓練成果，更針對共軍對台軍演強調並非單一事件，更影響全球和平。

總統賴清德指出，「中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。」

就在共軍軍演之際，30日藍白5度聯手封殺1.25兆《國防特別條例》，但美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）呼籲朝野放下分歧，立即通過國防特別預算，沒有時間可以浪費。

立法院國民黨團書記長羅智強表示，「我們也認同台灣有一些軍備項目需要大家來檢視，賴清德總統你來立法院報告，一天不就結束了。」

民進黨立委陳冠廷呼籲，「海馬士或者是反裝甲的無人機系統，等等的這些戰術系統，這個是有急迫性，開始展開跟這些在野黨的對話。」

陳冠廷呼籲藍白應該要坐下來討論，不管是《國防特別條例》還是總預算中的國防預算都有急迫性的軍購，例如海馬士、反裝甲無人機等，建議可以由國防部長或是軍方來報告溝通，讓國軍補強戰力、不要有空檔。