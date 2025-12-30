藍白5度封殺國防特別預算！翁曉玲竟提案修憲：盼賦予人民罷免總統權利

記者詹宜庭／台北報導

立法院今（30日）中午召開程序委員會，藍白陣營挾10比8的人數優勢，否決民進黨提出的議事日程草案，封殺總預算案、行政院所提1.25兆國防特別條例，以及院版財劃法等重大法案。會中，國民黨立委翁曉玲提出《憲法增修條文第二條修正草案》，並於會後受訪表示，提出修憲案的最重要目的，就是希望賦予人民「直接提案罷免總統」的權利，以落實人民的直接民權。

翁曉玲表示，提出修憲案最重要的目的，就是希望能夠賦予人民「直接提案罷免總統」的權利。現行憲法增修條文中，雖然規定可以罷免總統、副總統，但必須由立法院發動，通過後才交付全國人民投票表決。也就是說，目前為止，一般老百姓並沒有提案罷免總統的發動權。

翁曉玲指出，不管是縣市首長、民意代表、立法委員、縣市議員等的罷免，都可以由人民提案連署，成案後再交由選區選民進行罷免投票。但令人遺憾的是，目前對於民選總統，人民僅有選舉權，卻沒有提案發動罷免的權利。這與憲法第133條所規定「所有被選舉人可經由原選區選民行使罷免權」的精神相違背，因此，為落實人民的直接民權，同時符合憲法第133條的規定，她提出此次修憲案。

至於憲法法庭判決《憲法訴訟法》修法違憲，藍營提出《公投法》修法，主張憲法法庭的判決應可交由人民公投複決。翁曉玲說，先前立法院曾提出兩項公投案，依照現行《公投法》規定，應由立法院提出公投案後，直接交由中選會辦理。但中選會卻未辦理其中一項，顯然違法。當時中選會對法律的解釋並不明確，因此她此次提出修法，未來只要是由立法院提出的公投案，涉及重大政策等事項，中選會就必須直接辦理，不得拒絕，「中選會沒有資格審查立法院所通過的公投案」。

