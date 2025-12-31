藍白5度封殺國防預算 羅文嘉：中共已相當成功擄獲國民黨決策高層

藍白立委30日在立法院程序委員會再度聯手，第五度擋下總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算條例草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍東部戰區突襲發動「正義使命-2025」軍演，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊，危害我國民眾人身安全。然而，當天立法院程序委員會藍白第五度聯手封殺攸關1.25兆元預算的「國防特別條例草案」，引起社會譁然。對此，海基會祕書長羅文透過臉書直言，中共對台軍事威脅，75年來始終都在，而從國民黨近期的言論來看，共產黨「已相當成功擄獲國民黨決策高層，把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線」。

羅文嘉提到：「中共對台軍事威脅，75年來始終都在。1949年，登陸金門遭擊退。1958年，砲擊金門，從連續兩個月彈如雨下，到單打雙不打，長達21年。1995年，李登輝訪美，中共配合宣傳戰，開始以軍演模式恫嚇台灣。2000年，台灣第一次政黨輪替投票前三天，中共總理發表激烈言論，恐嚇台灣，意謂只要民進黨當選總統，戰爭就會發生。2022年夏天，裴洛西訪台，中共除了再度軍演恫嚇外，更新增常態性的灰色地帶軍機、軍艦擾台，迄今一年365天，沒有一天中斷。」

羅文嘉指出：「這不是偶發事件，而是一條清楚的歷史脈絡。國民黨主席與立委卻公開表示，這一切是賴清德總統『連累大家』，並在國會第五度阻撓國防特別預算付委審查。這些言論與作為，顯然不是對歷史無知，而是共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線。如果你是中共決策階層，用軍事行動侵佔台灣，或用統戰手段改變台灣，哪一種成本與風險比較低？那一種比較划算、比較有把握？答案其實很清楚。」

羅文嘉續指：「所以，軍演模式的目的，並不是真正的軍事作戰，而是更長期、低成本的政治作戰——用來瓦解對手的心防。中共兩天的軍演，如果這是一場力量拉扯，場域不在國境邊緣，也不在海峽上空，而是在台灣境內。從政治作戰的角度來看，是一場典型、看不見的無煙硝戰爭。對台灣的意義是：從過程中認識對手的戰略目標與戰術手段，並做所有該做的準備。也要清楚辨識：那些共軍還沒打過來，就高調唱和或酸言酸語嘲諷的人與言論。」

