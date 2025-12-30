藍白5度封殺國防預算 羅智強酸：藍執政共軍有進到領海鄰接區嗎？
〔記者劉宛琳／台北報導〕中共昨天突襲環台軍演，今對台灣北部海域實彈射擊。藍白立委以人數優勢，今天在立法院程序委員會5度封殺民進黨團提報的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、政院版「財劃法草案」和「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」。
立法院程序委員會今討論1月2日及1月6日的院會議程，針對行政院函送審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「財政收支劃分法修正草案」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」列入議程報告事項，民進黨團建請議事日程草案照列。表決結果，在場人數18人，藍白以10比8反對民進黨團提案，通過國民黨提案，將本次議程草案提報院會來處理。
程序委員會出席名單包含：國民黨立委翁曉玲(召委)、林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、羅智強、葛如鈞、盧縣一；民眾黨立委劉書彬；民進黨立委沈發惠(會議主席，未投票)、沈伯洋、林月琴、范雲、莊瑞雄、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲、王義川。
羅智強請問民進黨，國民黨執政時中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國讓中共軍機軍艦越過海峽中線無力以對？就是賴清德；再來，國民黨執政時，中共軍機軍艦有進到24海里(領海)鄰接區嗎？賴清德執政進到21海里，鄰接區已經棄守了，不是海峽中線棄守，是鄰接區都棄守。中共在國民黨執政的時候，軍演有到領海基線嗎？如果國民黨執政做得到，民進黨執政做不到，誰喪權辱國？誰出賣和平？誰理應外合？就是民進黨和賴清德。
羅強調，我們反對任何用武力來處理台灣問題、反對中共軍演，這國民黨的一貫立場；但國民黨的反對是有效的反對，因為國民黨執政的時候從來沒有發生。民進黨都會上去演戲、作戲、作態，反對有任何意義嗎？請問民進黨現在有辦法阻止中共軍機軍艦越過海峽中線嗎？有辦法阻止中共軍機軍艦進入24海嶺鄰接區嗎？一場笑話就是民進黨。
羅智強重申，國民黨堅定的立場就是要投資戰備，也要投資和平，跟民進黨的叫囂演戲是不一樣的。民進黨棄守海峽中線，讓我們今天飽受國家安全的威脅。民進黨說國民黨執政時中共軍演三百多次，但哪一次有像民進黨執政時越過海峽中線，國民黨執政有發生越過海峽中線、跨到領海基線，有圍台軍演嗎？都沒有。
郭昱晴批羅智強「譴責被害人」 令人驚嘆
民進黨立委郭昱晴表示，羅智強的發言相當令人驚嘆，批羅在「譴責被害人」。今天是在誰派軍機不斷的在挑釁？就是中共，請問藍白立委對中共這樣的軍演、挑釁，危害印太和平這樣的角色態度到底是什麼？藍白說為了台灣要增強國防的預算，但在程序委員會排案到委員會討論的機會都完全剝奪，這是過去以來從來沒有過的荒謬現象。藍白不要再檢討被害人，不要再檢討台灣選出來的那一個總統，愧對自己的職責。
