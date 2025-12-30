藍白5度封殺1.25兆國防特別條例 無法付委審查

立法院今（30）日將召開程序委員會，再次針對行政院所提1.25兆國防特別條例是否排入院會議程進行表決。綠委藍委互相叫囂，最後藍白立委在人數優勢下，第5度擋下，因此國防預算仍無法交付委員會審查。

中共在台海周遭再度發動軍演，我國國軍全面戒備，但1.25兆國防特別條例仍尚未排入明年立法院會的報告事項議程。立法院今（30）日召開程序委員會，再次針對1.25兆國防特別條例是否排入院會議程進行表決，最終在場18人中，贊成10人、反對8人，確定暫緩列案，而這也是藍白第5度擋下1.25兆國防預算。

綠委沈伯洋怒批，現在藍白做的已經不是在卡國防預算，是連國防預算討論都不能討論，程序委員會是法案「掛號」的地方，是不能夠擋下案子的，所以藍白現在要做的事情是連審查都不給你審查。他還怒嗆，「不是說要嚴格看管、監督國防預算嗎？這樣很好啊，要砍我也覺得很棒，但就要進到外交及國防委員會啊！」沈伯洋指出，若不進到委員會，請問要怎麼砍預算、監督預算？

另外沈伯洋還說，藍委舉牌稱「只有2頁、6頁就要1.25兆」，這是在玩弄資訊落差，因為要先通過特別條例，才能編列特別預算，而這特別條例就只是法案，法案本來就不會有太多字，等到能編列特別預算時才會仔細討論。

綠委沈伯洋。圖／立院IVOD

羅智強嗆藍營執政時中共未越過海峽中線 要賴總統來立院報告

藍委羅智強則回嗆，「喪權辱國的就是民進黨、就是賴清德！」他說國民黨執政時，中共軍機軍艦越過海峽中線、進到24海浬臨界區嗎？根本是民進黨棄守。他怒批，「國民黨執政做的到，民進黨執政卻做不到，是誰出賣和平、裡應外合？」因此民進黨只是在做戲。

羅智強指出，國民黨堅定立場就是要投資戰備，也要投資和平，「卡國防預算就是賴清德」，要求賴清德依照承諾來立法院報告並接受質詢。

藍委羅智強。圖／立院IVOD

