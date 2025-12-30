藍白5度封殺1.25兆國防特別預算 民進黨團轟：玩弄程序破壞台灣民主

藍白立委今天（30日）在立法院程序委員會上第5度聯手阻擋國防特別預算，民進黨立委沈伯洋發言時批評雸白完全是在玩弄程序。（圖／李智為攝）

總統賴清德先前拋出將再未來8年投入1.25兆國防特別預算，然而，藍白立委今天（30日）在立法院程序委員會上第5度聯手阻擋，遲遲無法交付委員會審查。民進黨立委沈伯洋發言時批評，藍白要求總統賴清德報告，作為不審法案的藉口，完全是在玩弄程序。國民黨團書記長羅智強則反嗆，民進黨無力保衛台灣，才是賣台幫兇，國民黨堅定的立場就是要投資戰備，也要投資和平。

中共解放軍昨展開「正義使命-2025」環台軍演，外界關注1.25兆國防特別預算進度。而立法院程序委員會今天就國防特別條例草案進行表決，經在場18位委員表決，最終以贊成8票、反對10票，確定暫緩列案，也是藍白第5度擋下國防特別預算。

沈伯洋發言時批評，藍白立委並非單純「卡國防預算」，而是連國防預算討論都無法進入程序，藍白要求總統賴清德報告，作為不審法案的藉口，完全是在玩弄程序。

民進黨團書記長陳培瑜也說，國民黨蔣家反共不過三代，從第一代反共大陸，到第二代蔣經國認為與共產黨接觸是自殺行為，再到第三代、前立委蔣孝嚴主張中共越打壓，台灣越要爭氣，第四代台北市長蔣萬安卻開始舔共，在中國對台進行軍事威脅之際，國民黨裡應外合，破壞台灣民主。

陳培瑜批評，在中國對台進行軍事威脅之際，國民黨裡應外合，破壞台灣民主。（圖／李智為攝）

羅智強反嗆，民進黨執政期間，中共軍機軍艦多次越過海峽中線及進入24海里的臨界區，甚至延伸至臨海基線範圍，讓台灣面臨直接威脅。

羅智強直言，民進黨無力保衛台灣，才是賣台幫兇，國民黨堅定的立場就是要投資戰備，也要投資和平，反觀民進黨，執政期間對於中共各項軍事威脅與圍台軍演，都未能有效應對。

羅智強直言，民進黨無力保衛台灣，才是賣台幫兇，國民黨堅定的立場就是要投資戰備，也要投資和平。（圖／李智為攝）



