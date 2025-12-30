藍白5度封殺1.25兆國防預算有理？陳鳳馨怒批綠營是「挑釁者」：振振有詞發國難財

藍、白陣營今（30）日在立法院再度杯葛1.25兆國防特別預算條例排入院會議程，行政院長卓榮泰表示，中共正在台灣周遭軍演，而建設國家不分黨派或藍綠，唯有團結才沒有敵人；希望立法院儘速審議通過明年度中央政府總預算案與新台幣1.25兆元國防特別條例，才能讓國家建設與發展，並提升國防。對此，媒體人陳鳳馨直批，她沒辦法忍受在這種情況下去貪國難財的人。

陳鳳馨在節目《少康戰情室》強調，我們既要顧本，但我們也要友好，這是所有小國都必須要具備的智慧。在顧本部分，她同意台灣應該做好戰備，但她沒辦法忍受在這種情況下貪國難財的人，現在貪婪的景象已讓人覺得無法忍受了，每一筆錢都要貪，包括火藥、槍彈、海鯤號，明明資源那麼有限，還不斷的發國難財。

國防預算要說清楚 陳鳳馨：不可浪擲到貪官汙吏手中

陳鳳馨批判，綠營總說這個不能審查、那個不能監督，在這種情況下，我們把有限的資源投入錯誤的投資，然後把它放到錯誤的人的荷包裡頭，我們變強大了嗎？ 沒有，這是在精審預算上面一定要做的一個基本的原則。

廣告 廣告

陳鳳馨指出，不論是國民黨還是民眾黨，採取的態度就是要來報告，要說明這1兆2500億國防預算，扣掉美國要賣給台灣的3500億，請問一下那9000億要放到哪裡去？不可以把它浪擲到這些貪官汙吏的手上當中。

中美博弈下 陳鳳馨：台灣要做兩強中的「穿梭者」

至於在友好這件事情上，陳鳳馨提到，這裡牽涉到中美關係，也牽涉到中日關係。 當中美關係不好時，我們很怕成為馬前卒，但中美關係很好的時候，如果我們還押寶一邊，不是被拋棄的很快嗎？要被拋棄就被拋棄了。所以我們單押一邊，不管中美有事或者中美無事，乃至於中美如果要大交易的話，請問能夠交易誰？ 誰在餐桌上面是那一盤菜？台灣就是中國國家主席習近平最愛吃的那一道菜，然後，對美國總統川普來說是最惠而不費的一道菜。

陳鳳馨直言，台灣就是中國國家主席習近平（見圖）最愛吃的那一道菜。（資料照，美聯社）

陳鳳馨直言，台灣必須讓自己可以扮演兩強當中很重要的穿梭者，但絕對不可以扮演挑釁者。今天的問題是想要扮演穿梭者的，會被扣以「賣台」的帽子，但想要做挑釁者的人，在這邊振振有詞發國難財。

更多風傳媒報導

