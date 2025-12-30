藍白5度封殺1.25兆國防預算 翁曉玲提案修法降低罷免總統門檻

立法院程序委員會今日開會，藍白憑藉人數優勢，第五度封殺政院提出的1.25兆元國防預算。（資料照，鏡報李智為）

中共解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」圍台演習，今（30日）於台灣周邊海域空域進行實彈射擊。立法院程序委員會今日開會，藍白憑藉人數優勢，第五度封殺政院提出的1.25兆元國防預算，總預算同樣遭到封殺，無法付委審查。

政院上月底提出1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，今日第五度遭在野封殺，擋在程序委員會，排入明年1月2日立法院會報告事項議程。

面對1.25兆國防預算再度碰壁，民進黨立委沈伯洋直言，程序委員會只負責法案掛號，藍白若想嚴格監督，就該放行草案進入各委員會討論審查，強調特別預算須先通過特別條例，才能審查實際預算，批評藍白不只是卡國防預算，而是完全不討論。

國民黨立院黨團書記長羅智強則反嗆，喪權辱國是民進黨和總統賴清德，指出綠營執政期間，共機共艦多次越過海峽中線，24海里臨界區也失守，這次軍演甚至延伸至臨海基線範圍，直接對台構成威脅，批評民進黨的抗議與譴責淪為政治表演，無法有效阻止共軍行動。

羅智強表示，國民黨一貫立場是投資戰備也投資和平，重申若要編列國防預算，就請賴清德兌現承諾來立院報告與諮詢。

除了1.25兆國防預算，年度總預算也在多數決中被藍白封殺。此外，國民黨立委翁曉玲提案修正《中華民國憲法增修條文》第2條，增訂總統、副總統罷免案，經選舉人總數1.5％以上提案，且獲得10％以上選舉人連署，即可提案，降低罷免總統門檻。

