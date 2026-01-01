藍白5度擋1.25兆國防預算 黃敬平說大實話：當然要買

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。國民黨桃園市議員黃敬平今（1）日分析海馬斯多管火箭系統的重要性，他說，現在就是政治因素卡在那邊，「我認為當然會要買」，不可能一直擋下去，但政治問題仍待朝野共同解決。

黃敬平在三立政論節目《新台灣加油》表示，他要強調的是，因為現在就是政治因素卡在那邊，包含軍人加薪等議題，朝野就會在這方面議題上吵，所以他說，就軍事的專業，「我認為當然會要買，而且他們不會一直擋」。

黃敬平解釋，他是說接下來要買111套海馬斯，不可能全部擋下來，因為111套是包含現在有的29套，那剩下還有80幾套，如果要擋，一開始不要買29套就好，所以不可能，且海馬斯是很好的武器，台灣即將進入多層次的防空、多重的防禦、重層的攔阻，所以本來就要買。

黃敬平指出，保衛中華民國還有台澎金馬的安全，本來就是要有這樣的武器，只是說因為政治的因素，他覺得這跟軍事的專業、軍事的防衛理念不一樣，所以他從過往跑軍事的經驗，提出他的看法跟建議，「我認為要買」，但是政治的部分，還是必須承認說，有些問題仍要智慧的兩邊（朝野）一起解決，不可能一直擋下去。

民進黨新北市議員卓冠廷直言，他不講政治只講需求，國民黨立委翁曉玲聽清楚，黃敬平認為一定要買，但藍白已經擋了5次、5周了，所以一定要買，呼籲翁認真一點。

黃敬平隨即補充說，他是指軍事功能及海馬斯，但是這個政治跟軍事，就不一樣了，層次要分開。

