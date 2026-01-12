藍白5版本草案「代孕專章」！ 減少子宮商業化？ 醫師正反不一

台北市 / 綜合報導

「人工生殖法」修法審查陷入僵局，關鍵是朝野對於是否納入「代理孕母」有不小的分歧，在包含行政院版在內的20個提案版本中，共有5個草案，由藍白提出「代孕專章」，其中對於成為代理孕母的條件，包括要曾有生產經驗、具中華民國國籍等，有醫師認為，的確可以減少子宮商業化疑慮，但也有醫師質疑，懷孕對女性身體帶來不小的傷害，卻要在社會沒有完整溝通下，倉促修法。

胎兒撲通撲通的心跳聲，是很多家長父母最難忘的聲音，不過迎接新生命，絕不是一件簡單的事，現在立法院人工生殖法修法，是否納入代理孕母也成為焦點。這次提案納入代孕5個，藍白提出的草案版本，都規範代理孕母要曾有生產經驗，且完成代孕次數不得超過2次，重要的是要具有中華民國國籍，而陳菁徽版與民眾黨團版，則進一步增加「須設有戶籍」的資格。

醫師 李茂盛說：「你如果是國外人士來做的話，變成怕子宮被商業化地使用，代孕不要超過兩次是合理的，但健康女性不見得要生產過才能做代孕者，在國外人家沒有這種規定。」

全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱說：「他們都知道，懷孕這個行為會對女性帶來多大的傷害，但是他們仍然選擇，要在這個社會溝通還沒有達到共識之前，就強行偷渡這樣的法案。」

再從「尋求」代孕者的角度來細看，其中藍營包括黨團等3個版本，都將適用對象定義為受術「夫妻」，陳菁徽版以及民眾黨團兩個版本，則定義為受術「配偶」也就是說，希望納入同性孕育子女平等權及自主決定權，比較特別的是對比其他草案，王育敏版本增訂了，人工生殖子女的身世追溯權，特別是在罕見遺傳性疾病下，應賦予當事人知道身分的機會。

醫師李茂盛說：「不管怎麼規範，要保障兩個項目，代孕者的安全，幫忙但不要發生危險，第二點要保障小孩子的生長，在裡面要好的環境下能夠生長。」

台灣生殖醫學權威李茂盛，點出兩大前提，包括代理孕母本身和孩子的評估，不同醫師多方考量都有不一樣的意見，代理孕母法案攸關生命，如何提甚至是否提，都成了對台灣社會的艱難考題。

