藍白6度封殺1.25兆國防特別條例 無法付委

總統賴清德提出的1.25兆元國防特別預算條例仍持續卡關中，6號在程序委員會上通過民眾黨團提案，將草案提報週五（9日）院會處理。民進黨立法院黨團為了讓國防特別預算條例順利列入議程，昨晚就在議場前排隊，搶在今天一早完成遞案。

不過今日朝野協商仍未成共識，最後表決時藍白再度聯手，以59票比50票繼續封殺，讓國防特別預算條例無法付委審查，這也是藍白第6度擋下1.25兆國防預算。

責任編輯／施佳宜

