藍白6度擋國防預算！苗博雅破解徐巧芯、黃國昌話術：於心何忍

國民黨、民眾黨已經6度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。社民黨台北市議員苗博雅破解國民黨立委徐巧芯、民眾黨主席黃國昌等藍白民代擋預算的話術，她也沉痛喊話藍白「你於心何忍」。

苗博雅今（7）日在三立政論節目《新台灣加油》表示，國防特別條例要先過五關，接下來行政院才能編列分八年期的預算，預算每一期都要過五關，所以如果八年期它分四期的話，就是總共二十關，預算審查的機制是這樣，但是國民黨把它簡化成「幾張A4紙就要付錢」，這個就是在誤導。

苗博雅指出，現在討論的是要付委、交到國防外交委員會去實質審查討論，可是國民黨的徐巧芯以及民眾黨的黃國昌這些人，卻把它講得好像只要付委就變成要付錢，一般的人對付委這兩個字可能也搞不清楚、沒空去瞭解，所以就以為是付錢，網路上有一大堆被誤導的人在講說「憑什麼叫我現在付錢，我都沒看到細目」。

苗博雅說，在對的時間、在對的位置，就要做對的事。（圖／新台灣加油）

苗博雅提到，細目在後面過五關、過十關的過程當中，委員會審查全部都會拿出來，每一條要買什麼戰機、要買什麼飛彈、要買什麼系統多少錢，每一條都會拿出來，就算不能夠公開的機密也會開機密會議，讓徐巧芯、馬文君這些人看得一清二楚

苗博雅說，現在問題是，徐巧芯、馬文君、黃國昌等人知道，如果看得一清二楚，就沒有理由反對，所以現在連付委都不給付委，不進去預算審查的階段，直接擋在門口，再講說誠意不夠、資料都沒有拿出來。

苗博雅認為，像這樣子的話術，一定要去破解，不然的話，「你就會看到有愈來愈多、發生了這些不幸的事件，我們很痛心，然後他們又再次的跳出來講說，都用幾張A4紙在騙錢」。

苗博雅也說，「如果這一次我們籌編了這些增強防空的預算買不到，最後錯過了這個機會，我只能說藍白所製造的這樣子的歷史共業，未來就會變成是台灣下一代人承擔，你於心何忍」。

苗博雅強調，現在藍白拿了立法院的多數，立法院是藍白開的，現在美國願意賣台灣武器，所以在對的時間、在對的位置，就要做對的事，就這麼簡單。

