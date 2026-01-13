藍白7度封殺總預算 彈劾案下周邀賴說明

▲因行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，藍白提案通過彈劾賴清德，21、22兩日邀請賴清德到立法院說明。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026年度總預算，拖過元旦仍未付委審查，創下紀錄，總統賴清德譴責在野黨正事不做，不過一月迄今又過了一半，朝野雙方仍毫無退讓跡象。立法院今（13）日程序委員會，藍白再度將總預算案與1.25兆國防特別預算封殺；此外，程序委員會也確定議程，21、22日舉行本會期第三次全院委員會，邀請賴清德針對「彈劾案」說明。

民進黨團今在程序委員會提案，將總預算案與1.25兆元國防特別條例列入報告事項，不過藍白反對，表決後，贊成8人、反對10人。這已是兩案第七度無法列入院會報告事項。

廣告 廣告

此外，因行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，藍白提案通過彈劾賴清德，今表決後也確定議程，確定21、22兩日邀請賴清德到立法院說明。

根據國民黨團提案，先由提案領銜人傅崐萁、黃國昌各10分鐘說明彈劾意旨，接著再由賴清德說明，時間為15分鐘。國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並得採聯合詢問。若賴清德未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人發言10分鐘。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／賴清德元旦譴責也沒用 藍白第六度封殺1.25兆國防特別預算

1.25兆國防預算五度遭封殺！黃暐瀚連發數文轟藍白 黃敏惠也按讚

續任國民黨團總召！傅崐萁下軍令：彈劾違憲總統 終結清德宗元年