藍白7度封殺1.25兆國防特別條例！林月琴酸：黃國昌訪美回來就不擋嗎？

立法院程序委員會今（13日）開會，藍白兩黨在人數優勢下，第7度封殺行政院所提的新台幣1.25兆元國防特別條例及財政收支劃分法草案，未能排入16日立法院會的報告事項議程。對此，民進黨立委林月琴質疑，「你們不讓這些預算進入委員會開會，要怎麼實質討論內容？怎麼知道國防預算要買什麼？民眾黨主席黃國昌跑去美國說要談國防預算、談關稅，回來就會不擋國防預算嗎？」

行政院會於去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議。然而，藍白兩黨於12月2日在程序委員會首度封殺此案，至今仍無法排入院會議程。

對此，林月琴表示，每週都要說一樣的話，一樣的結果，毫無意外。總預算不排、國防預算不排，民生福利持續受損、TPASS依然沒有預算可以補助地方。她質疑，「你們不讓這些預算進入委員會開會，要怎麼實質討論內容？怎麼知道國防預算要買什麼？我比較好奇，黃國昌跑去美國說要談國防預算、談關稅，回來就會不擋國防預算嗎？」

