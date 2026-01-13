藍白7度擋國防預算 郭昱晴：企圖拖垮台灣自我防衛能力

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨已7度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。民進黨立委郭昱晴今（13）日說，藍白總拿軍人加薪當擋箭牌，卻諷刺地不給裝備，最終目的就是要掩蓋企圖想拖垮台灣自我防衛能力，削弱國防的醜陋事實。

郭昱晴發文表示，藍白創下國會有史以來第一次新年度總預算未付委的紀錄，總預算在去年八月行政院就提出並進入立法院，到現在已經隔年的一月中了，總預算仍然連翻開來審都沒有，荒唐的是藍白竟然說要用挑的，把大家在意的民生部分要挑出來審查，創造國會史上最荒唐自創的程序，混淆視聽。

郭昱晴提到，藍白接著又開始不斷拿軍人加薪當擋國防預算的藉口，但是翻開紀錄，國民黨執政的8年，只幫軍人加薪1次，而民進黨執政9年，幫軍人加薪4次，到底是誰不照顧軍人?

藍白為何不審國防特別條例預算？郭昱晴直言，因為藍白害怕、因為國會透明，任何發言討論外界都會透過直播頻道看到，藍白怕在委員會大砍國防預算被譴責，乾脆直接將整個條例擋在程序委員會，連付委討論都不願意，還拿軍人加薪當擋箭牌、稱要幫軍人加薪，卻諷刺地不給裝備，最終目的就是要掩蓋企圖想拖垮台灣自我防衛能力，削弱國防的醜陋事實。

郭昱晴強調，本會期即將在月底結束，總預算及國防特別條例預算至今一元未審，被耽誤到的，是整個國家的民生、福利及安全。

