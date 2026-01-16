藍白718億新興預算逕付二讀 綠批：僅審查2.4%總預算

台北市 / 綜合報導

中央政府總預算案持續卡關，今（16）日立法院會，藍白黨團提出將新興計畫中，包含TPASS通勤月票、生育補助等共38案、約718億元預算先行審查，並在今日院會中逕付二讀，但這也讓民進黨立委相當不滿，認為總預算不是自助餐，不是想審什麼就審什麼；且急迫性新興計畫，高達2992億，等於還有76%被擱置，也等於在115年3兆350億預算中，只審查了2.4%。

立法院長韓國瑜說：「國民黨團，台灣民眾黨團提議，照案通過，決議逕付二讀。」民進黨團在議場中高舉反對手板，因為藍白兩黨遲遲未通過115年總預算，反而提出38項新興計畫同意先行動支，雙方在議場展開激烈交鋒。

立委(眾)張啓楷說：「跟民生經濟有關的，讓它先行通過，等一下進行表決，請民進黨不要再黨意大於民意。」立委(民)鍾佳濱說：「人民要像乞丐一樣，718億我敲碗了你才給我，另外2200億，我不敲碗，你就不給我嗎。」

攤開這次國民黨團提出的新興計畫同意先行動支項目表，包含衛福部國民年金保險生育給付7.99億元，勞動部勞工保險生育給付差額補助29.57億元，針對地方一般性補助款則包含，TPASS行政院通勤月票執行計畫59.4億元，縣市管河川及排水整體改善計畫共98.31億元，等等總共38項718億。

但民進黨團指出，2026總預算高達3兆350億，其中急迫性新興計畫就高達2992億，如今在野黨只挑出其中718億審查，等於丟包76%的新興預算，也等於97.63%的總預算還是停滯不前。

立委(國)羅智強說：「也歡迎行政院趕快提出，行政院怠惰之後，請民進黨立法院黨團也不要怠惰。」立委(民)吳思瑤說：「要審就一包一起審，審預算不是吃自助餐，不能只挑自己想吃的。」

行政院發言人李慧芝也指出，這回仍被擱置的新興計畫包含，國軍戰備醫療能量設備計畫、國家疫苗產業韌性深耕計畫、量子電腦及矽光子計畫等等，難道在野黨都認為不重要嗎，院版預算從去（2025）年8月29日送抵立院，超過140天依然卡關，朝野持續爭論不休。

