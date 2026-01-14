藍白8度封殺中央總預算、國防特別預算 侯友宜：民生法案先行可解套

針對中央總預算案和國防特別預算條例遭藍白聯手封殺，新北市長侯友宜表示，在野黨提出民生法案先行，是逐漸解套的方向。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院程序委員會昨討論下次院會議程，藍白再度聯手表決，第8次封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」(俗稱國防特別預算條例)及今年中央政府總預算案。對此，新北市長侯友宜表示，在野黨提出民生法案先行，這是逐漸解套的方向。

侯友宜今天在市政會議後，媒體提問，國防預算特別條例及中央政府總預算案遭藍白封殺，造成朝野持續對立，可能影響人民權益。

侯友宜表示，這段時間朝野之間有不同的意見，目前在野黨提出民生法案先行，這也是慢慢解套的方向之一，不管是民生議題還有相關議題，大家要多溝通、多包容。

侯友宜強調，人民希望有和諧的朝野，也希望預算審查大家好好的討論，讓預算案順利通過，讓地方政府和各單位能夠全力為人民來做事。

