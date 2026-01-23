藍白8度封殺國防特別預算 《紐時》：華府恐擴大對在野黨施壓

藍、白立委20日8度封殺國防特別預算及中央政府總預算。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會20日在藍白人數優勢下，第8度封殺總額達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（以下簡稱國防特別預算）。與此同時，美國川普政府多次要求台灣為自身國防承擔更多責任，以因應中國可能的入侵行動。然而，台灣當前的政治僵局，已成為賴清德政府推動國防特別預算的主要阻礙。有外媒分析指出，面對該預算案遲遲無法付委審查，華府未來可能加大對台灣在野黨的施壓力道。

根據《紐約時報》21日報導，川普多次敦促美國盟友應該承擔更多自身防務責任，而總統賴清德已承諾今年要把台灣國防預算提高至GDP3%，除了回應川普政府所要求盟友要承擔更多自身防務責任外，也要加強國防實力，來應對北京日益增加對台軍事施壓。

不過，賴清德所提中央政府總預算以及國防特別預算多次遭到立法院在野黨阻擋。執政民進黨指控在野黨試圖癱瘓政府，並指責部分在野黨成員聽命於北京的指示，來拖延包括國防特別等相關預算付委，進而影響台灣國防安全。

報導還指出，朝野之間衝突及摩擦，反映了台灣在是否應該持續維繫與美關係以及對於北京當局態度。賴清德所屬的民進黨認為，台灣是個主權獨立國家，而加強國防、深化與美國的關係是保護台灣免受中國侵略的途徑。

然而，國民黨則傾向改善與北京的關係，包括黨主席鄭麗文在內國民黨領袖認為，賴清德的策略恐加劇與北京的緊張關係。國民黨表示，他們支持為保衛台灣提高國防開支，但對於賴清德政府所提計劃抱持懷疑態度。

中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷認為，台灣對美國和中國的看法，正呈現愈來愈明顯的黨派分歧。

儘管朝野僵局仍持續，但報導認為，朝野雙方仍存在妥協空間，國民黨一直要求執政黨公布更多國防特別預算的細節，雖然執政黨表示披露部分細節恐危急國防安全，但國防部仍在本週於立法院外交國防委員會舉辦秘密會議，並在會中揭露更多國防特別預算細節。

美國在台協會（AIT）處長谷立言支持賴清德的軍費提案，敦促各方合作；美國國務院也承諾將與產業界合作，加快裝備交付。

報導指出，華府可能擴大對在野黨施壓，因為美國知道，台灣任何政黨若公開與華府決裂，都將面臨政治風險。東吳大學政治學系教授蘇子喬指出，國民黨當然希望與中國及美國維持平衡，「但他不可能跟美國直接對立」。

