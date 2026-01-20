藍白8度擋總預算！綠痛斥「見不得台灣好」：怕被看到刪預算乾脆不審

記者楊士誼／台北報導

程序委員會第八度擋下總預算、國防預算特別條例。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（20）日再度召開程序委員會，國防預算特別條例、總預算等被8度擱置！國民黨立委羅智強稱，民進黨花時間造謠，卻不像藍白提案動支部分預算，講白了就是拿通勤族、下一代當人質。民進黨立委郭昱晴則痛批，藍白擔心預算進入委員會審查，要刪預算的嘴臉將會被大眾看到，因此乾脆先行擋下，「這麼見不得台灣好嗎？」沈伯洋也痛斥，藍白是把民進黨提過的案子再提一遍，而重點是藍白「沒有提什麼案」，不敢砍預算就直接不審。

郭昱晴表示，藍白在玩「買水果、挑水果」的招數，挑出38項新興計畫預算，因為藍營知道他們惹毛通勤族、有育兒需求者，講好聽叫「新興計畫先逕付二讀」，另一面再造謠「民進黨擋預算」，但總預算從去年8月29日送進立法院至今，已經144天未審預算。她批評，程序委員會就是「掛號櫃檯」，但國防預算特別條例一而再再而三被擋八次，因為一但進入委員會審查，要刪減國防預算的嘴臉將會被所有人看到，因此乾脆先在程序委員會擋下。

郭昱晴批評，大家都在同一條船上，藍白卻在阻擋台灣前進、唱衰台灣，「台灣好大家會好......吃台灣米，喝台灣水、領台灣的薪水，這麼見不得台灣好嗎？」她也批評，藍白只挑38項計劃審查，「你怎麼這麼三八？」預算可以這樣被玩？她也重申「愛台灣這麼難嗎？」關稅談到幾乎是全世界最好的條件，但國民黨主席卻放話酸台灣，台灣好真的這麼的如眼中釘？

郭昱晴痛批，一但進入委員會審查，要刪減國防預算的嘴臉將會被所有人看到，因此乾脆先在程序委員會擋下。（圖／記者楊士誼攝影）

羅智強表示「民進黨對不起通勤族」，因民進黨上週五投票反對TPASS逕付二讀，他強調，在野黨提出重大、急迫計劃的動支案民進黨通通反對，按預算法規定，即便預算沒有審完也可以提案請立院同意動支急迫的新興計畫，但民進黨花一堆時間將精力放在造謠，「你有提案請立法院同意動支嗎？沒有啊」。羅智強稱，在乎國家往前走、提案的是國民黨跟民眾黨，如果真的在乎TPASS不會是這種做法，講白了就是拿通勤族、下一代當人質造謠。

沈伯洋發言時則表示，如果一直不審預算，社會仍會有反彈，因此藍白突發奇想「自己去軍購」。但立委知道台美談到什麼進度？有辦法應付這麼大的軍購需求？而這些採購是行政權的一環，立法院有意見可以刪減，但對藍白而言「立法院最大」，可以凌駕憲法法庭、把所有人叫來問話更想把總統的權限拿到自己身上。他批評，羅智強剛說的TPASS、治水預算、校舍改建通通是民進黨政府提出的，從去年到現在已經耽擱144天。

沈伯洋也批評，藍白不過是把民進黨提過的案子再提一遍，而重點是藍白「沒有提什麼案」，新興計畫共2992億，藍白只提718億，讓七成五預算無法執行，藍白以前真的砍預算，如今不敢就直接不審，只審一部分，「大家要有歷史感，不要再被這些謠言迷惑」。

最終雙方就是否贊成提案議程進行表決，藍綠9：9平手下，主持會議的國民黨立委翁曉玲行使投票權，並贊成藍白的議程。

沈柏洋痛批，藍白「沒有提什麼案」，不敢砍預算就直接不審。（圖／記者楊士誼攝影）

羅智強稱，民進黨如果真的在乎TPASS不會是這種做法，講白了就是拿通勤族、下一代當人質造謠。（圖／記者楊士誼攝影）

