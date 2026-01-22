藍白8次擋總預算！綠轟擺爛無下限 醫界喊話快審預算：拿全民健康冒險

記者楊士誼／台北報導

醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會也疾呼，立院應理性專業的審理預算。（圖／翻攝自民進黨立院黨團YT）

藍白8次阻擋總預算審議，僅放行718億新興計畫或重大急迫預算，立院民進黨團今（22）日召開記者會痛批，藍白施捨的看似很多，但只佔總預算2.4％，還有國軍裝備維護、災害二備金、花東鐵路雙軌電氣化全數遭耽擱。在場的醫師公會全聯會理事長陳相國、牙醫師公會全聯會理事長陳世岳也疾呼，支持政府編列完整預算，立法院也應回歸專業、理性的審議，讓預算能通過。

民進黨團上午召開「施捨兩趴 凍結98 人民不同意」記者會，醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，醫師每天面對的是防疫整備、急重症病人搶救、慢性病服務，一但中斷就沒法補救，預算卡關影響藥品與疫苗採購，影響醫療資訊建置、韌性醫療體系的運作，動支部分預算在實務上醫療體系難以執行，醫院不敢簽約、醫療計劃無法長期規劃，承擔風險的還是病人，「預算的延宕不是政治角力的籌碼，而是直接拿全民健康冒險」。他表示，支持政府依照專業編列完整合理的預算，也呼籲立院讓總預算被審議並順利通過。

牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳表示，口腔健康是全民健康第一道防線，且跟多項慢性病高度相關，政府推動偏鄉醫療與高齡照護正處於推動階段，一但預算因政治僵局中斷，最先受害的是弱勢族群、長者跟偏鄉民眾。牙醫界一向支持政府依循專業妥善編列預算，也懇請立法院回歸專業理性審議，讓政策可以延續。

鍾佳濱表示，在野黨施捨718億看似很多，但只佔總預算2％多，別以爲新興計畫只有那38項，還有戰備醫療能量、環境監控無人載具、各地方政府的新興建設計畫，這些難道藍白地方立委不關心？此外還有多達1805億的延續計畫擴增部分、災害二備金等，這難道不重要？他也指出，中共軍演增加國軍負荷，單裝備維護、彈藥籌補就增加725億，這些如果不給怎麼保衛國家安全？他也強烈要求，在野黨不要只施捨2％卻放下98％。

林月琴表示，總預算不是政黨點餐櫃檯，不喜歡的就卡住，預算會期都快結束了，程序委員會仍未將預算排入審查，藍白不好好審預算，而是在民進黨團的勸說跟壓力下才挑出那38項，來不及開記者會講的就丟包？難道其他項目都不重要？她也表示，醫療跟社福經費共38億元，關係到疫情監測、醫療系統韌性，卻未被放進應該放行的名單。「整包不能審嗎？藍白的腦袋瓜到底在想什麼？」她直言，要求很簡單，就是將總預算付委實質審查，要刪凍監督都在制度裡正面來。

張雅琳批評，藍白的作為就像是老牛拖車，打一下動一下，在綠營的呼籲跟警告下才過了718億，但哪一項不重要所以不審？如主權AI，算力投資經費也沒被挑出來；另包括交通部希望籌備國際演唱會，這筆預算也沒被拿進來。她也質問桃園藍委們「桃園人民是什麼很賤的人嗎？」為何桃園鐵路地下化預算沒被提出？依照藍白去年審查預算的表現，只有挑出特定預算審查會傷害許多人的權益。「預算會期偷懶到底，還搞出彈劾鬧劇，擺明了是想要遮掩程度很差、不會審預算，還是想來當薪水小偷？」

范雲表示，藍白挑三揀四將預算提出來，用違法方式先行動支，但實際上不只這些民生議題，醫療、交通不是民生？她直言，張善政把桃園鐵路地下化推給中央，但中央編列120億，新興增加的有54億，預算卻無法動用；此外包括花東鐵路雙軌電氣化、嘉義鐵路高架化、台南鐵路地下化等全數受到影響。此外外交預算也是受災戶，415億預算有109億是新興計畫，包括國際組織合作參與億算、榮邦計畫等都遭阻擋。

陳培瑜則強調「藍白擺爛沒有下限」，她痛批傅崐萁，花東鐵路雙軌電氣化有28億無法動支，花蓮人應看清楚「是傅崐萁不給你們錢、是羅智強歧視你們」，這些錢就是藍白不給錢、不審預算，藍白擺爛沒有下限，再次被驗證。

