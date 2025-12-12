藍白8首長雲集嘉市 盧秀燕：請中央送新年禮物 速執行新財劃法

嘉義市政府今天下午舉辦「114年中臺灣區域治理平台首長會議」，8位藍白執政的首長齊聚。（廖素慧攝）

台中市長盧秀燕請中央送新年禮物，速執行新《財劃法》。（廖素慧攝）

立法院修法並通過新《財劃法》，中央不執行，台中市長盧秀燕今天到嘉義市出席「114年中臺灣區域治理平台首長會議」，她表示，很多縣市財務非常辛苦，希望行政院早日公布及執行新的財劃法，當作是送地方的聖誕節、新年禮物，解決縣市的燃眉之急。

盧秀燕說，過年快到了，很多縣市財務非常辛苦，要祝福行政院卓榮泰院長早日康復，也要拜託行政院，立法院已通過新的財劃法，希望行政院早日公布及執行新的財劃法，解決很多縣市的燃眉之急，地方政府都嗷嗷待哺，希望在聖誕節前行政院給各縣市政府新年禮物、聖誕節禮物，實施新財劃法，解決很多縣市政府財務困窘的燃眉之急。

嘉義市政府今天下午舉辦「114年中臺灣區域治理平台首長會議」，嘉義市長黃敏惠、臺中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、新竹市代理市長邱臣遠、彰化縣副縣長周傑等8位藍白執政的首長出席。

