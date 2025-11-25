藍白9票凍結院版修法 卓榮泰怒批：雙標

行政院於20日通過院版《財政收支劃分法》部分條文修正草案，並送抵立法院審查，不過，在野黨立委在今（25）日的立法院程序委員會中，決議將此案暫緩列入報告事項，疑因藍委認為「未見各縣市試算表」，對此行政院長卓榮泰表示，在野黨哪次在修正前有提出數字版本，現在就是為難政府、雙標。

據悉，立院在今日程序委員會中，針對行政院送審的《財劃法》進行討論，後續民眾黨立委劉書彬提案「暫緩列案」，在經過表決後，最終以藍白9票、綠委7票，同意暫緩，也就是說，政院版的《財劃法》將不會在28日院會列入報告，需等下次再進行討論。

廣告 廣告

國民黨立委事後指出，財政部原本允諾要把各縣市試算表送往立院，但財政部長莊翠雲最後說算不出來，那就只能先試算表送來再行討論。

針對在野黨的說法，卓榮泰回應，在野1年3次修《財政收支劃分法》，哪一次有提出任何數字版本，因此這就是雙重標準、為難政府。

【看原文連結】