藍白DNA不同談「合」容易？鄭佩芬曝變數是「這些人」！

論壇中心／綜合報導

2026地方選舉逼近，國民黨與民眾黨盼能攜手合作，打敗綠營，兩黨主席鄭麗文、黃國昌19日會面時，黃國昌明確表態若代表在野角逐新北市長的最終人選不是他，他絕對不會扯後腿；鄭麗文也鬆口，認同民眾黨秘書長周榆修所提出「提名時間點最晚不超過三月」的建議。不過，藍白合真的能那麼順利嗎？資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上點出「最大變數是深藍」！

鄭佩芬表示，不是兩個黨主席說合作以後，小草的選票就會去投國民黨，或者國民黨的選民就會去投民眾黨，這很難的，很多人會投不下去，尤其是在國民黨裡面那些深藍的選民，他們不會含淚投票，國民黨深藍選民如果不喜歡這個候選人，他們就會出去旅遊，就不去投票，所以到時候是不是真的會去支持民眾黨的候選人未必，同樣的，國民黨的候選人，白營是不是真的會去支持也不一定。

藍白合這局「說易行難」，2024總統大選努力了那麼久，最後雙方合作也是破局，這次再嘗試合作恐怕也不容易，畢竟兩黨基因不同，選民類型也不一樣，即使政黨之間真的合作，但支持者們是否支持，還很難說。

原文出處：頭家講(影)／藍白DNA不同談「合」容易？鄭佩芬：變數是深藍！

