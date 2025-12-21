藍皮解憂號啟程！42位星兒與家長慢遊南迴

▲「點亮星光，幸福到站」臺東縣政府為關懷自閉症兒童（俗稱「星兒」）及家庭，今日結合台鐵公司等單位推出「星兒慢旅・療心之旅─藍色解憂慢活之旅計畫」。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】「點亮星光，幸福到站」臺東縣政府為關懷自閉症兒童（俗稱「星兒」）及家庭，今(21)日結合台鐵公司等單位推出「星兒慢旅・療心之旅─藍色解憂慢活之旅計畫」，帶領42位星兒及家長、照顧者搭乘「藍皮解憂號」，啟動專屬鐵道慢旅，縣長饒慶鈴縣長至車站送行，期盼以穩定行進節奏與沿途療癒海景，為星兒創造安全、促進感官整合、社會學習與情緒調節的戶外體驗。

▲帶領42位星兒及家長、照顧者搭乘「藍皮解憂號」，啟動專屬鐵道慢旅，縣長饒慶鈴縣長至車站送行。

饒慶鈴表示，藍皮解憂號擁有舒適、節奏穩定的乘車環境，適合星兒友善旅程，今天是冬至，象徵團圓、感恩與家人溫暖相聚，在臺東火車站啟動「星兒與家人們的藍色解憂慢活之旅」，希望參與夥伴享受自然山海景觀、愛與療癒旅程。

社會處長陳淑蘭表示，自閉症兒童家庭承受照顧壓力與社會適應挑戰，星兒因感官敏感在陌生環境中感到不安，需要更穩定、友善的外出體驗。本次旅程包含藍皮列車的感官安撫、海景觀賞、金崙部落走讀以及牌卡療癒祝福等，透過活動紀錄與滿意度調查作為規劃依據，使服務設計更貼近需求，同時提供家長喘息與交流機會。感謝臺鐵公司安排專屬車廂、雄獅旅行社提供專業隨隊支援，以及樂法藝術媒體應用協會團隊與理事長陳麗娟，培植照顧星兒的專業人力。

社會處指出，持續強化身心障礙支持網絡，布建服務中心，推動家庭照顧者支持服務、臨時托育及多元社區式服務，為每個家庭提供全面性協助。今年首度辦理「五感藝術療癒師」培訓，培育陪伴人才，打造親職賦能與身心靈療癒平台。

社會處說明，明年推動為期3年「星創AI潛能開發與就業支持中心」計畫，結合AI科技、農藝療癒與文化創意三大核心，為18歲以上星兒設計，建立從職能培訓到就業媒合的支持體系，協助邁向自立與參與社會，為家庭照顧者提供喘息與支持。