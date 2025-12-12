藍皮解憂號變身「追星列車」 台東這玩法躺看流星免自駕

2025年最後一場天文盛事即將登場，年度三大流星雨之一的「雙子座流星雨」於12月進入活躍期。天文專家預估，今年極大期將落在12月14日，屆時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，流星量多且穩定，被視為今年最壯觀的星空秀。看準這波冬季觀光熱潮，旅遊業者紛紛將目光鎖定「星空經濟」，試圖打破冬季旅遊淡季的魔咒。

過去民眾若想欣賞壯麗星空，往往得忍受寒風、長途跋涉至高山，這讓不少都會親子客群卻步。為了搶攻這群「想看流星卻不想吃苦」的潛在客群，旅遊業者雄獅旅遊今年改變策略，結合台東低光害的地理優勢與懷舊鐵道資源，推出主打「懶人模式」的觀星行程。

鎖定懶人商機 告別苦行式觀星

業者利用近期人氣回升的懷舊列車「藍皮解憂號」作為載體，規劃白天搭乘復古列車漫遊東海岸，入夜後則由專屬的「夜光巴士」接手，並聘請專業天文導覽員隨行，將遊客直接載往太麻里觀景台等觀星熱點。

廣告 廣告

此外，考量到冬季氣候，行程設計上也試圖整合在地觀光資源，將知本森林遊樂區與溫泉住宿納入規劃，構建「鐵道、溫泉、星空」的複合式體驗。這代表出國旅市場正逐漸從單點打卡轉向深度體驗，業者試圖透過降低參與門檻，將原本屬於天文迷的小眾活動，轉化為大眾皆可輕鬆參與的年度休閒儀式。

藍皮列車助陣 鐵道溫泉一次滿足

對於想在年底安排一趟放鬆之旅的民眾而言，這類整合度高的套裝行程，或許是遠離城市光害、迎接新年的另類選擇。