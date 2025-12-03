藍盤點2026縣市長選舉 5縣市涉在野合作、6縣市黨內有競爭

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

備戰2026縣市長選舉，國民黨已初步盤點22縣市選情，包含提名單純縣市、在野合作縣市，以及黨內有競爭縣市。至於提名時程，黨務人士表示，會照既定步伐與節奏完成提名布局，沒有時間表。

而根據國民黨黨務人士分類，第一類所謂提名單純縣市包含現有6個（台北、桃園、基隆、苗栗、南投、連江）將爭取連任縣市，以及黨內已備好戰將再戰的艱困選區（台南、高雄、屏東），以及黨內競爭單純化的雲林縣與台東縣。

其中，爭取連任縣市與已確定戰將再戰的艱困選區等6縣市，黨主席鄭麗文上週六已宣示，12月底前完成提名。至於雲林（目前僅藍委張嘉郡角逐）與台東（目前僅台東縣議會議長吳秀華表態），則視各自布局節奏安排提名。

至於第二類在野合作縣市，則包含涉藍白合作縣市（新北、新竹、嘉義市、宜蘭）與可能有在野合作空間的嘉義縣，由於考慮在野溝通與整合時間，整體提名作業會配合合作的在野盟友調整。

除以上兩類外，剩餘6縣市則屬第三類國民黨內有競爭縣市，包含台中市有立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔對決，彰化縣有藍委謝衣鳯與前副縣長柯呈枋、洪榮章有意爭取，新竹縣有藍委徐欣瑩、林思銘與副縣長陳見賢角逐。

另外，花蓮縣有吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝有意爭取黨提名；澎湖縣有縣議會前副議長陳雙全與兒子、澎湖縣議長陳毓仁，以及澎湖縣黨部前主委鄭清發都有意角逐提名；金門縣則有藍委陳玉珍與前縣長楊鎮浯相爭。

黨務人士表示，黨內有競爭提名縣市，目前就是先由各縣市黨部進行協調，若協調無果，黨中央才會介入，屆時再經爭取提名者協商選擇要走內參民調或正式初選決定黨最終提名人選。

