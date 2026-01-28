藍直轄市議員提名確定沿用N+1、加權百分百制 政二代條款影響家族交棒

國民黨發言人牛煦庭。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨中常會今通過2026直轄市議員提名特別辦法，確定延用過去兩屆提名「N+1」制度，新人與青年「初選民調」加權總計原則也維持前主席朱立倫時代最多百分百。而首度參選新人30%加權部分，有「政二代條款」限制規定。

依據規定，只要是國民黨或他黨現任立委、直轄市長、縣市長、縣市議員3親等親屬或配偶，其參選選區與親屬或配偶所任民選公職選區相同或部分重疊者，即不屬於列入提名特別辦法中得獲得民調加權的新人。

若按此「政二代條款」規定，此次新北市議員選舉中有多位資深議員擬交棒子女，該子女初選時，民調即無法取得新人加權。

但2022年首度將加權級距拉大到100%後，導致台北市議員選舉初選時造成「曾獻瑩遺珠」爭議，不少黨內青年希望單就新人評比時能縮小級距。國民黨發言人牛煦庭表示，最終仍維持上屆制度，但授權地方因地制宜彈性處理。

牛煦庭說，今天常會討論過程，大家有不同想法，但都同意制度既然已經施行，就應該可長可久，若每屆制度都變動，沒辦法建立公信力，最終依黨中央規劃提名辦法順利通過。

國民黨中常會今通過「國民黨115年直轄市議員選舉候選人提名特別」，確定沿用自2018年以來的「N+1」制度，當議員選區中，擬爭取連任的「現任議員席次數」（N）少於「擬應提席次數」時，欲爭取連任的現任議員全數保障提名，而「剩餘未提滿席次數」（+1），則由新人角逐。

而若在議員選區中，有意角逐連任的「現任議員席次數」與「擬應提席次數」相當或較多，代表沒有「+1」（剩餘未提滿席次數）空間，那所有現任議員必須與有意角逐新人一起初選。

此外，今天也通過「N+1」制度配套的新人與青年民調鼓勵加權，首度參選新人民調加權30%，35歲以下（民國80年元旦後出生）青年參選，初選民調還可再累計加權70%；36歲至40歲（民國75年元旦至民國79年12月31日出生）參選者，民調則可加權50%，也就是青年新人加權累計最高100%。

其中，所謂的新人是指未曾參選公職選舉（不含鄉鎮市區民代表、村里長選舉）、未曾爭取國民黨或他黨提名參選公職者，或曾爭取國民黨或他黨提名參選非此次選舉相同選區、選區無重疊者。

而新人加權也明訂「政二代條款」限制，若參與初選新人的三親等親屬、配偶中，有同選區（或選區重疊）現任立委、縣市長、縣市議員者，無法取得新人加權資格。

