藍盼恢復立院兩岸小組 江啟臣：若協商有共識成立、會是正向作用

立法院長韓國瑜(右)與副院長江啟臣。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於國民黨立委呼籲恢復立法院兩岸小組因應兩岸關係惡化，立法院副院長江啟臣今(12)日表示，只要有黨團來函，院長韓國瑜就會召集黨團協商，協商有共識，能夠來成立，後續怎麼來運作，還是要跨黨派共同討論形成共識，這樣子是對立法院、立委、包括在因應兩岸相關的事務，才能夠真正發揮正向的一個作用。

對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。韓國瑜與副院長江啟臣今日下午舉行記者會回應。

對於國民黨立委許宇甄表示，兩岸關係惡化是政府無能的結果，立法院應重新啟動「立法院兩岸事務因應對策小組」的機制。所謂「立法院兩岸事務因應對策小組運作要點」是2000年12月，在民進黨籍總統陳水扁執政時，立法院制訂運作小組，當時的立法院長是國民黨籍的王金平。

對於這個議題，韓國瑜則請陪同的江啟臣回應。

江啟臣說，針對剛才提到立法院關於因應兩岸事務的這一個小組的部分，國民黨黨團今天有這樣的提議。過去民國89年的時，立法院曾經針對立法院因應兩岸事務的這個任務小組有作業的要點，但是當時候並沒有真正的運作。包括院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，各黨團推派人員參加。

江啟臣說，這一次如果有黨團提出類似的想法或主張，只要有來函到院長，院長也一定會來召集各黨團來協商。畢竟要成立兩岸事務的因應小組，還是需要跨黨派的一個共識，如果協商有共識，能夠來成立，後續怎麼來運作細節、怎麼樣子來執行，還是需要跨黨派共同討論形成共識，這樣子是對立法院、立委、包括在因應兩岸相關的事務，才能夠真正發揮正向的一個作用。

江啟臣說，現在是很重要，維護國家民主，展現國會團結的時刻，所以希望大家能夠共同來討論。

另外，對於總預算卡關，行政院長卓榮泰希望韓國瑜談話，韓國瑜說，沒有問題，卓榮泰隨時都會跟他保持密切聯絡，直接大家來溝通。過去都有好幾次了，這次總預算案，也會援引這樣慣例辦理。「我們都會有私底下的一個溝通，我會再告訴所有的黨團，大概模式是這樣」。

