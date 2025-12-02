藍盼賴立院報告1.2兆軍購預算 傅崐萁：有問有答、一問一答

賴清德總統宣布將提1.25兆元國防特別預算，藍白黨團有意邀賴赴立院國情報告。立院國民黨團總召傅崐萁2日強調，國民黨支持國防，但不支持凱子軍購。賴清德總統在競選總統時曾說願到立法院國情報告並接受詢答，希望賴清德總統一本初衷，能夠到立法院「有問有答，一問一答」，把人民疑問透過國會代議士把問題說清楚。

傅崐萁今表示，今年的726、823大罷免也很清楚，全台灣的民意已經在立法院，希望賴清德到國會把問題講清楚說明白，先讓全民國人可以了解，再決定是否舉債高達1.2兆新台幣。國民黨希望看緊人民荷包，也希望國家政策可以真正維繫兩岸和平，抵抗讓台灣人民用血肉長城，賴清德把人民推上火線的浩劫。

傅崐萁強調，希望賴清德講清楚說明白，國民黨支持國防，但不支持凱子軍購。賴清德參選總統過程中，在電視辯論時講的清楚，他願意來國會做過情報告，並接受立委詢答，當時他說的非常清楚。希望賴清德總統一本初衷，能夠到立法院「有問有答，一問一答」，把人民疑問透過國會代議士把問題說清楚。

傅崐萁說，立法院會用最高禮遇，迎接賴總統到立法院國情報告並備質詢，但不是賴清德到立法院發布新聞稿，掉頭就走，如果只報告不備詢，那在總統府開記者會就好了。要身為第一個到立院做國情報告的元首，請帶著誠意，能夠為全民解惑，告訴全民，迫切需要拿這麼多錢是為了什麼。

