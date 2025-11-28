藍盼賴說明陸武統是否有情資來源

國民黨就賴總統提及「中國大陸以二０二七武統台灣為目標」召開記者會，文傳會主委吳宗憲、立法委員陳玉珍、發言人江怡臻出席。（國民黨提供）

記者王超群∕台北報導

針對總統賴清德公開指稱「中國大陸以二０二七武統台灣為目標」，國民黨文傳會主委吳宗憲、立法委員陳玉珍、發言人江怡臻二十八日開記者會指出，賴清德的說法涉及國家安全，可能影響軍心、民生與投資環境，總統必須清楚說明是否有情資來源。

吳宗憲表示，國家領導人涉外與兩岸表述均可能被格外解讀，賴總統以元首身分發言，須避免造成不必要動盪。他指出，若此說法基於國安情資，總統應對外說明；若無情資依據，恐使社會出現錯誤判斷。他並提到，軍購項目如Ｆ─十六Ｖ戰機、ＡＧＭ─一五四飛彈、ＭＫ四八魚雷等多項延後交貨，若二０二七年情勢緊迫，延宕將削弱整體防衛規劃，要求政府提出具體交貨時程。

吳宗憲指出，國際分析與賴總統的用語仍有差異，前者多指「具備攻台能力」，賴總統則說「完成武統目標」，性質不同。他要求國安會秘書長對外說明，以避免造成社會誤解，他並質疑高額國防支出是否排擠基礎建設與社福，政府須交代財源規劃。

陳玉珍表示，若政府掌握明確情資，距二０二七年僅餘一年多，應立即建立全民備戰意識，包括軍心安定與後勤準備。她以金門戰地經驗指出，戰時需實施民防動員、管制措施與防空避難配置。她並表示，若賴總統無明確情資而多次提出武統時程，恐使社會麻痺，不利防衛準備。

江怡臻指出，賴總統二０二四年競選時宣稱「戰爭機率最低」，現卻提出武統時程，說法前後矛盾。她質疑是否以提升軍費為目的，藉由武統說法使社會接受高額預算。她強調，國防預算須明確用途，政府需就內容與時程向國會與全民說明。

江怡臻表示，中美之間透過對話降低區域緊張，賴總統卻僅以投書方式對外溝通，未展現元首層級對話能力。她呼籲賴總統在提出國防預算後，應依承諾向立法院報告，以確保政策透明。